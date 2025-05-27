У США заявили про завершення "саги" щодо анексії Канади

Новий посол США в Канаді Піт Гукстра заявив, що "сага з анексією" закінчена і країна повинна "рухатися далі" після заяв Дональда Трампа про 51-й штат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBC.

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Посол США висловився про анексію Канади

Піт Гукстра пояснив, що майбутня поїздка короля Карла III до Оттави має на меті протидіяти погрозам президента США Дональда Трампа щодо 51-го штату. Водночас, за словами дипломата, є "простіші способи надсилати повідомлення" американському уряду.

Просто зателефонуйте мені. Карні (прем'єр-міністр Канади, – 24 Канал) може зателефонувати президенту в будь-який час,

– підкреслив Гукстра.

За його словами, сага про анексію Канади вже "закінчена".

Рухайтеся далі. Якщо канадці хочуть продовжувати про це говорити – це їхня справа. Я про це не говорю, Дональд Трамп про це не говорить. У нас забагато справ, покликаних просувати вперед, бо ми всі прагнемо збільшити добробут, безпеку та захищеність Америки,

– підсумував Піт Гукстра.

Нагадаємо, у понеділок, 26 травня, Король Чарльз III та королева Камілла прибули до Оттави. За словами Марка Карні, королівський візит став нагадуванням про зв'язок між Канадою та Короною, який сформувався поколіннями, формувався спільною історією та ґрунтувався на спільних цінностях,

Під час візиту Король висловив свою любов до Канади та назвав країну "сильною і вільною".