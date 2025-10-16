Генеральний секретар НАТО оцінив можливості армії Росії. Зробив він це у глузливій формі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію пресконференції Рютте.

Що сказав Рютте про російську армію?

Марк Рютте перед міністрами НАТО у Брюсселі закликав не перебільшувати російські військові можливості. Зокрема, він іронічно схарактеризував кваліфікованість російських військовослужбовців.

Під критику генсека НАТО потрапили, зокрема, російські пілоти.

Давайте не будемо перебільшувати можливості Росії. Ми знаємо, що їхні пілоти винищувачів, як відомо, не вміють ними керувати, а їхні капітани не знають, як зняти якір,

– сказав Рютте.

Інші заяви Рютте