Укр Рус
Геополитика Россия Ни истребителем управлять, ни якорь снять, – Рютте посмеялся над армией России
16 октября, 11:08
2

Ни истребителем управлять, ни якорь снять, – Рютте посмеялся над армией России

София Рожик
Основні тези
  • Марк Рютте иронично высказался о квалификации российских военных, в частности пилотов, утверждая, что они не умеют управлять истребителями.
  • Рютте призвал не преувеличивать возможности российской армии перед министрами НАТО в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО оценил возможности армии России. Сделал он это в насмешливой форме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию пресс-конференции Рютте.

Смотрите также Гегсет пригрозил России, Рютте призвал не переоценивать оккупантов: главные заявления на "Рамштайн"

Что сказал Рютте о российской армии?

Марк Рютте перед министрами НАТО в Брюсселе призвал не преувеличивать российские военные возможности. В частности, он иронично охарактеризовал квалифицированность российских военнослужащих.

Под критику генсека НАТО попали, в частности, российские пилоты.

Давайте не будем преувеличивать возможности России. Мы знаем, что их пилоты истребителей, как известно, не умеют ими управлять, а их капитаны не знают, как снять якорь, 
– сказал Рютте.

Другие заявления Рютте