У 10 милях від Кремля: успішний удар по Москві показав усьому світу безпорадність Путіна, – CNN

Масована атака дронів по Москві та нафтопереробній інфраструктурі стала одним із найпомітніших сигналів, що війна все глибше зачіпає російську столицю. На тлі вибухів і пожеж біля міста навіть щільна система ППО не змогла приховати наслідки ударів.

Про це пише CNN.

Дивіться також "Повна ізоляція від реальності": атака по Москві викликала бунт серед росіян, – ISW

Як атака на Москву змогла показати вразливість Путіна?

Масовані удари безпілотників по Москві та об'єктах поблизу російської столиці стали одними з найпомітніших інцидентів за останній час, оголивши вразливість навіть глибоко ешелонованої системи протиповітряної оборони.

У мережі з'явилися відео, на яких видно прориви ППО та пожежі на промислових об'єктах, зокрема на нафтопереробних потужностях, що розташовані приблизно за 10 миль від Кремля. За даними очевидців, у повітряному просторі столиці працювали кілька "кілець" ППО, однак це не завадило безпілотникам завдати ударів по цілях.

Зазначимо, що 10 миль – це приблизно 16 кілометрів.

Внаслідок атак загорілися об'єкти інфраструктури, а над містом піднявся густий чорний дим. Це може вплинути на постачання пального та створити додатковий тиск на паливний ринок у столиці Росії.

Публікації росіян у соцмережах описують дві паралельні картини. Перша – це прорив оборони Москви дешевими масовими дронами, які раніше Росія сама використовувала проти України. Друга – це наслідки для цивільного життя, включно з ризиком дефіциту пального та чергами на заправках, що може вдарити по іміджу "захищеної столиці".

Аналітики відзначають, що удари відбуваються на тлі посилення інформаційної напруги всередині Росії. Попри спроби державних медіа обмежувати висвітлення атак, відео з місця подій активно поширюються користувачами, що ускладнює контроль Кремля над інформаційним простором.

У матеріалі також згадується, що атаки відбуваються на фоні тривалих ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі, які вже впливають на паливне забезпечення в окремих регіонах, зокрема на окупованих територіях. На цьому тлі в Росії зростає внутрішня дискусія щодо ефективності війни. Частина коментаторів у російському інформаційному полі визнає, що офіційні наративи про "стабільну ситуацію" дедалі більше розходяться з реальністю, особливо на тлі регулярних ударів по стратегічних об'єктах.

Політичні наслідки атак залишаються невизначеними. Попри очевидні втрати та зростання тиску на інфраструктуру, експерти не прогнозують швидкої зміни курсу Кремля. Російське керівництво, ймовірно, і надалі намагатиметься поєднувати публічну демонстрацію сили з одночасним контролем внутрішньої напруги.

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що друга за тиждень масштабна атака України на Москву показала вразливість російської ППО. Попри заяви про високий рівень перехоплення дронів, частина безпілотників досягає цілей і завдає відчутної шкоди.

В ISW також зазначають, що Росія може стикатися з нестачею ракет для систем ППО, а постійне використання дорогих перехоплювачів проти дронів поступово виснажує її запаси.