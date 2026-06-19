Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

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Що показала українська атака по Москві 18 червня?

Експерти зазначають, що зростання частоти, масштабів і дальності українських ударів по добре захищених містах Росії, зокрема Москві та Санкт-Петербургу, свідчить про наявність серйозних проблем у системі ППО країни-агресорки.

Серія нічних ударів України змогла завдати значної шкоди, навіть попри те, що російські мілблогери стверджують, нібито ППО досягла високого рівня перехоплення близько 90%. Водночас Україна нарощує свої можливості використання БпЛА таким чином, що навіть відносно невелика кількість дронів, які досягають своїх цілей, створюють значний вплив,

– йдеться у звіті.

В ISW також звернули увагу на повідомлення про можливий дефіцит російських ракет-перехоплювачів. Раніше CBS News із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія стикається з нестачею ракет для систем ППО С-300, хоча конкретні масштаби проблеми не розкривалися.

За даними співрозмовників американського видання, через західні санкції Росія має труднощі з отриманням ключових компонентів для ракет С-300, зокрема головок самонаведення та модулів керування.

Також повідомляється, що російські війська дедалі частіше використовують більш сучасні системи ППО для захисту від ударів, а частину ракет С-300 переобладнали для атак по наземних цілях в Україні.

Водночас джерела ЗМІ наголошують, що Росія все ще має у своєму розпорядженні сучасніші комплекси протиповітряної оборони. Проте аналітики зазначають, що застосування Україною вдосконалених безпілотників змушує російську армію витрачати дорогі ракети-перехоплювачі, які зазвичай призначалися для боротьби з ракетними загрозами.

"Це, ймовірно, виснажує російські запаси більш досконалих перехоплювачів, оскільки запаси ракет С-300 також скорочуються", – підсумували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, однією з цілей атаки 18 червня на столицю країни-агресорки став Московський нафтопереробний завод, розташований за 15 кілометрів від Кремля. Окрім того, у різних районах Москви фіксували пожежі на промислових об'єктах і навіть у житлових багатоповерхівках.

Монітори зазначали, що, окрім українських дронів, до знищення цього стратегічного об'єкта Кремля доклалася і російська ППО.