Атака за участі 200 винищувачів: ЦАХАЛ повідомив перші деталі ударів по Ірану

Уночі 13 червня Ізраїль почав масштабну військову операцію проти Ірану під назвою "Нація левів". Було завдано повітряні удари по ядерних об'єктах країни.

Як повідомили у ЦАХАЛ, Іран атакували 200 винищувачів. Вони скинули на військові об'єкти понад 330 різних видів озброєння, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки на Іран

Армія оборони Ізраїля розповіла, що удари було завдано по понад 100 цілях на території Ірану, зокрема по сховищах старших представників військового керівництва країни.

Внаслідок атаки були ліквідовані троє найвищих військових командирів іранського режиму:

Начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану – Мохаммад Хоссейн Багері;

Командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) – Хоссейн Саламі;

Командувач штабу "Хатам аль-Анбія" (аварійне командування) – Голам-Алі Рашид.

Також в Ізраїлі повідомили, що не мали іншого вибору, як атакувати Іран. Останні розвіддані свідчать, що Тегеран "наближається до точки неповернення у своїй гонитві за ядерною зброєю". Режим виробляє тисячі кілограмів збагаченого урану, паралельно створюючи децентралізовані й укріплені об'єкти збагачення в підземних захищених комплексах. За останні місяці ця програма значно прискорилася, що суттєво наблизило режим до здобуття ядерної зброї.

Винищувачі, які взяли участь в операції / Фото ЦАХАЛ

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