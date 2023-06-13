Ескалація, що може "запалити" регіон: як реагує світ на удари Ізраїлю по Ірану

Армія оборони Ізраїлю в ніч проти пʼятниці, 13 червня, вдарила по Ірану. Серед цілей були об'єкти ядерної програми Ірану.

Міжнародна спільнота вже відреагувала на удари Ізраїлю по Ірану. Як коментують та що кажуть на загострення ситуації світові лідери, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як у світі реагують на удари Ізраїлю по Ірану