Ескалація, що може "запалити" регіон: як реагує світ на удари Ізраїлю по Ірану
Армія оборони Ізраїлю в ніч проти пʼятниці, 13 червня, вдарила по Ірану. Серед цілей були об'єкти ядерної програми Ірану.
Міжнародна спільнота вже відреагувала на удари Ізраїлю по Ірану. Як коментують та що кажуть на загострення ситуації світові лідери, читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Як у світі реагують на удари Ізраїлю по Ірану
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що для союзників Ізраїлю "вкрай важливо" працювати над деескалацією напруженості після того, як Ізраїль завдав ударів по 100 цілях в Ірані, включаючи ядерні та військові об'єкти Тегерана . Я вважаю, що зараз для багатьох союзників, включаючи Сполучені Штати, вкрай важливо працювати над деескалацією. Я знаю, що вони це роблять, і я думаю, що це зараз першочергове завдання, Речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал заявив, що країна "уважно стежить за розвитком ситуації, в тому числі за повідомленнями, пов’язаними з атаками на ядерні об'єкти". Він також закликав обидві сторони уникати ескалації. Також речник додав, що Індія має "тісні і дружні" відносини як з Ізраїлем, так і з Іраном. Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонгтакож заявила, що Канберра "стривожена ескалацією між Ізраїлем та Іраном". Вона також закликала всі сторони надати пріоритет діалогу і дипломатії. Це загрожує подальшою дестабілізацією регіону, який і без того є нестабільним, Глава уряду Нової Зеландії Крістофер Луксон назвав удари "дійсно небажаним розвитком подій на Близькому Сході". Він наголосив, що "ризик прорахунку є високим". За його словами, переговори між США та Іраном щодо ядерної програми, які були заплановані на неділю, 15 червня, в Омані, розглядаються як "кращий шлях вперед", хоча вже й не зрозуміло, чи відбудуться ці перемовини. Зокрема, ситуацію прокоментували в посольстві Китаю в Ірані. Там назвало ситуацію в Ірані "важкою і складною", закликавши китайських громадян в країні уважно стежити за розвитком подій і посилити власні заходи безпеки, в тому числі уникати чутливих або багатолюдних районів. Уряд Оману, який мав провести ядерні переговори між Іраном та США цими вихідними, назвав атаки "небезпечною та безрозсудною ескалацією". Греція заявила, що скличе свою раду національної безпеки "після останніх подій на Близькому Сході", про що повідомила адміністрація грецького прем'єр-міністра. Очільник МЗС Туреччини заявив, що напад на Іран показує, що Ізраїль не хоче вирішення питань "дипломатичним шляхом". Ми рішуче засуджуємо останні дії, які загострюють ситуацію. Мир і стабільність у регіоні Близького Сходу надзвичайно важливі для Японії, і ми закликаємо всі залучені сторони виявити максимальну стриманість та заспокоїти ситуацію, У заяві прессекретаря генсека ООН Антоніу Гутерріша йдеться, що він засуджує "будь-яку військову ескалацію на Близькому Сході". Він також "закликав обидві сторони до стриманості". Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо відмежувався, заявивши, що США не причетні до ізраїльських ударів. Відповідно до його слів, "головним пріоритетом" країни є захист американських сил в регіоні". Сусідній Катар назвав напад Ізраїлю "кричущим порушенням" суверенітету та безпеки Ірану. ОАЕ найрішучіше засудили удари Ізраїлю по Ірану та висловили "глибоку стурбованість" щодо наслідків для регіональної безпеки. Сусідній Катар назвав напад Ізраїлю "кричущим порушенням" суверенітету та безпеки Ірану. Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде вважає удар Ізраїлю по Ірану "дуже небезпечним". Він висловив стурбованість ескалацією на Близькому Сході, адже, за його словами, це може "запалити" регіон. Він назвав атаку по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, "надзвичайно серйозною" і "дуже небезпечною". Ізраїль діє самостійно. Ми знаємо, що США на найвищому рівні застерігали Ізраїль від таких дій. Було багато побоювань, що це було заплановано, і тепер я боюся жорсткої відповіді Ірану, Очільник МЗС Девід Леммі назвав це "небезпечним моментом" у своєму дописі в соцмережі X. Стабільність на Близькому Сході життєво важлива для глобальної безпеки, За його словами, подальша ескалація є серйозною загрозою миру та стабільності в регіоні та нічиїм не в інтересах. Кір Стармер назвав повідомлення про ізраїльські удари "такими, що викликають стурбованість". "Закликаємо усі сторони зробити крок назад і негайно знизити напругу. Ескалація не на користь будь-кому у регіоні. Стабільність на Близькому Сході має бути пріоритетом", – написав він, закликавши до "стриманості, спокою і повернення до дипломатії".
Генсек Рютте висловився про ескалацію між Ізраїлем та Іраном
– сказав Рютте журналістам на прес-конференції в Стокгольмі, зазначивши, що це були "односторонні" дії Ізраїлю.
В МЗС Індії закликали уникати ескалації
Як реагують в МЗС Австралії
– наголосила Вонг.
Уряд Нової Зеландії відреагував
В Китаї також прокоментували удари по Ірану
Як реагує уряд Оману
Влада Греції відреагувала на ситуацію
Що кажуть в Туреччині
Реакція Японії
– сказав очільник японського МЗС.
Що кажуть в ООН
Держсекретар США також відреагував
Катар засудив дії Ізраїлю
В ОАЕ виступили з рішучим засудженням
Реакція Норвегії
– додав Ейде.
В МЗС Британії також відреагували
– наголосив він.
Прем'єр Британії відреагував на удари Ізраїлю по Ірану
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що для союзників Ізраїлю "вкрай важливо" працювати над деескалацією напруженості після того, як Ізраїль завдав ударів по 100 цілях в Ірані, включаючи ядерні та військові об'єкти Тегерана .
Я вважаю, що зараз для багатьох союзників, включаючи Сполучені Штати, вкрай важливо працювати над деескалацією. Я знаю, що вони це роблять, і я думаю, що це зараз першочергове завдання,
Речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал заявив, що країна "уважно стежить за розвитком ситуації, в тому числі за повідомленнями, пов’язаними з атаками на ядерні об'єкти". Він також закликав обидві сторони уникати ескалації.
Також речник додав, що Індія має "тісні і дружні" відносини як з Ізраїлем, так і з Іраном.
Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонгтакож заявила, що Канберра "стривожена ескалацією між Ізраїлем та Іраном". Вона також закликала всі сторони надати пріоритет діалогу і дипломатії.
Це загрожує подальшою дестабілізацією регіону, який і без того є нестабільним,
Глава уряду Нової Зеландії Крістофер Луксон назвав удари "дійсно небажаним розвитком подій на Близькому Сході". Він наголосив, що "ризик прорахунку є високим".
За його словами, переговори між США та Іраном щодо ядерної програми, які були заплановані на неділю, 15 червня, в Омані, розглядаються як "кращий шлях вперед", хоча вже й не зрозуміло, чи відбудуться ці перемовини.
Зокрема, ситуацію прокоментували в посольстві Китаю в Ірані. Там назвало ситуацію в Ірані "важкою і складною", закликавши китайських громадян в країні уважно стежити за розвитком подій і посилити власні заходи безпеки, в тому числі уникати чутливих або багатолюдних районів.
Уряд Оману, який мав провести ядерні переговори між Іраном та США цими вихідними, назвав атаки "небезпечною та безрозсудною ескалацією".
Греція заявила, що скличе свою раду національної безпеки "після останніх подій на Близькому Сході", про що повідомила адміністрація грецького прем'єр-міністра.
Очільник МЗС Туреччини заявив, що напад на Іран показує, що Ізраїль не хоче вирішення питань "дипломатичним шляхом".
Ми рішуче засуджуємо останні дії, які загострюють ситуацію. Мир і стабільність у регіоні Близького Сходу надзвичайно важливі для Японії, і ми закликаємо всі залучені сторони виявити максимальну стриманість та заспокоїти ситуацію,
У заяві прессекретаря генсека ООН Антоніу Гутерріша йдеться, що він засуджує "будь-яку військову ескалацію на Близькому Сході". Він також "закликав обидві сторони до стриманості".
Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо відмежувався, заявивши, що США не причетні до ізраїльських ударів. Відповідно до його слів, "головним пріоритетом" країни є захист американських сил в регіоні".
Сусідній Катар назвав напад Ізраїлю "кричущим порушенням" суверенітету та безпеки Ірану.
ОАЕ найрішучіше засудили удари Ізраїлю по Ірану та висловили "глибоку стурбованість" щодо наслідків для регіональної безпеки.
Сусідній Катар назвав напад Ізраїлю "кричущим порушенням" суверенітету та безпеки Ірану.
Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде вважає удар Ізраїлю по Ірану "дуже небезпечним". Він висловив стурбованість ескалацією на Близькому Сході, адже, за його словами, це може "запалити" регіон.
Він назвав атаку по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, "надзвичайно серйозною" і "дуже небезпечною".
Ізраїль діє самостійно. Ми знаємо, що США на найвищому рівні застерігали Ізраїль від таких дій. Було багато побоювань, що це було заплановано, і тепер я боюся жорсткої відповіді Ірану,
Очільник МЗС Девід Леммі назвав це "небезпечним моментом" у своєму дописі в соцмережі X.
Стабільність на Близькому Сході життєво важлива для глобальної безпеки,
За його словами, подальша ескалація є серйозною загрозою миру та стабільності в регіоні та нічиїм не в інтересах.
Кір Стармер назвав повідомлення про ізраїльські удари "такими, що викликають стурбованість".
"Закликаємо усі сторони зробити крок назад і негайно знизити напругу. Ескалація не на користь будь-кому у регіоні. Стабільність на Близькому Сході має бути пріоритетом", – написав він, закликавши до "стриманості, спокою і повернення до дипломатії".