"Спотворена логіка Путіна": Борис Джонсон відреагував на атаку на потяг біля Польщі

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на російську атаку по українському потягу поблизу польського кордону. Він наголосив, що подібні удари по цивільній інфраструктурі Україна переживає щодня.

Тому Джонсон закликав партнерів надати Києву необхідні засоби протиповітряної оборони.

Яку заяву зробив Джонсон?

Джонсон заявив, що не розуміє логіки, яка могла спонукати атакувати нерухомий український локомотив.

Я не знаю, яка спотворена логіка спонукала Путіна підірвати сьогодні вранці нерухомий український локомотив на польському кордоні,

– написав Джонсон.

За його словами, ця атака є прикладом того, з чим українці стикаються щодня під час повномасштабної війни. Російські удари спрямовані навіть по цивільній залізничній інфраструктурі.

Джонсон також згадав про загиблих працівників "Укрзалізниці". Відповідальність за смерть близько 1700 співробітників компанії лежить на Путіні.

Вони та їхні щоденні пасажири – справжні герої. Коли ми збираємося дати їм необхідні засоби протиповітряної оборони?

– наголосив британський політик.

Окремо Джонсон закликав союзників України активніше використовувати заморожені російські активи для допомоги Києву. Він звернув увагу на кошти Росії, які зберігаються у фінансових установах Європи та Великої Британії.

Зокрема, мовиться про понад 140 мільярдів євро на рахунку в бельгійському банку та близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів у Лондоні. На його думку, Велика Британія могла б продемонструвати лідерство у питанні використання цих коштів на користь України.

Джонсон також висловив переконання, що Україна зрештою переможе у війні. Водночас він закликав партнерів не зволікати з рішеннями та надати українцям зброю й інші необхідні засоби, щоб завершити війну якомога швидше.

Нагадаємо, російський реактивний дрон атакував локомотив "Укрзалізниці" на станції Ягодин поблизу кордону з Польщею. Незадовго до удару на станції перебував дипломатичний поїзд із радниками з питань безпеки країн ЄС та колишніми європейськими очільниками, зокрема експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Також на станції в момент атаки перебував інший поїзд, у якому їхав колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Дрон виявив диспетчер Центральної моніторингової групи, після чого приблизно за 15 хвилин до удару з потяга подали сигнал про евакуацію.

В "Укрзалізниці" припускають, що російський безпілотник міг цілитися саме в дипломатичний поїзд. Водночас цей потяг вирушив зі станції раніше запланованого часу через постійне коригування графіків руху, яке залізничники проводять з огляду на загрозу російських атак.

У компанії наголосили, що росіяни продовжують численні спроби атакувати цивільний рухомий склад, тому пасажирів закликають під час повітряної тривоги швидко та беззаперечно виконувати команди працівників залізниці.