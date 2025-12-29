Укр Рус
Геополітика Америка Це було б погано, – Трамп прокоментував так звану "атаку на резиденцію Путіна"
29 грудня, 21:02
3

Це було б погано, – Трамп прокоментував так звану "атаку на резиденцію Путіна"

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Дональд Трамп не знає деталей інциденту з нібито атакою на резиденцію Путіна, але вважає, що це було б прикро.
  • Трамп наголосив, що зараз не час для таких дій.

Дональд Трамп висловився стосовно звинувачень України в так званому ударі по резиденції Володимира Путіна. Хоч наразі президент США не знає деталей інциденту, він припускає, що такий розвиток подій був би невтішний.

Про таке очільник Білого дому заявив у відповідь на запитання журналістки. Подробиці передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

До теми Росія хоче вдарити по будівлях уряду в Києві, – Зеленський про "атаку на резиденцію Путіна" 

Як Трамп відреагував на заяви про "атаку резиденції президента Росії?

Американський лідер сказав, що наразі не знає подробиць ситуації.

Я щойно про це почув, але детально не в курсі. Це було б дуже прикро,
– зауважив Трамп.

Водночас він розповів пресі, що під час їхньої ранкової розмови з Путіним останній повідомив, що на нього нібито здійснили напад. 

Дональд Трамп в контексті цього випадку нагадав, що саме він свого часу зупинив запуск "Томагавків".

Одне діло – вести наступальні дії, зовсім інше – атакувати його особистий дім. Зараз точно не час для подібних кроків,
– висловився очільник Білого дому.

Зазначимо, що на уточнювальне запитання журналіста про те, що можливо атаки не було, Трамп впевнено послався на слова Володимира Путіна, який переконував його в ударі на його резиденцію.

Яка передісторія?

  • Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна нібито здійснила атаку на резиденцію главу Кремля у ніч на 29 грудня. За його твердженням, російська сторона вже готує заходи у відповідь. 

  • Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США повідомив, що Росія готова й надалі співпрацювати зі Сполученими Штатами задля встановлення миру, однак Кремль перегляне свою переговорну позицію. 

  • Зі свого боку Володимир Зеленський заявив, що Росія навмисно поширює фальшиву інформацію, а також, ймовірно, готує нові удари по Києву. 