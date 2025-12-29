Это было бы плохо, Трамп прокомментировал так называемую "атаку на резиденцию Путина"
- Дональд Трамп не знает деталей инцидента с якобы атакой на резиденцию Путина, но считает, что это было бы обидно.
- Трамп отметил, что сейчас не время для таких действий.
Дональд Трамп высказался относительно обвинений Украины в так называемом ударе по резиденции Владимира Путина. Хотя пока президент США не знает деталей инцидента, он предполагает, что такое развитие событий было бы неутешительным.
О таком глава Белого дома заявил в ответ на вопрос журналистки. Подробности передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
К теме Россия хочет ударить по зданиям правительства в Киеве, – Зеленский об "атаке на резиденцию Путина"
Как Трамп отреагировал на заявления об "атаке резиденции президента России?
Американский лидер сказал, что пока не знает подробностей ситуации.
Я только что об этом услышал, но подробно не в курсе. Это было бы очень обидно,
– отметил Трамп.
В то же время он рассказал прессе, что во время их утреннего разговора с Путиным последний сообщил, что на него якобы совершили нападение.
Дональд Трамп в контексте этого случая напомнил, что именно он в свое время остановил запуск "Томагавков".
Одно дело – вести наступательные действия, совсем другое – атаковать его личный дом. Сейчас точно не время для подобных шагов,
– высказался глава Белого дома.
Отметим, что на уточняющий вопрос журналиста о том, что возможно атаки не было, Трамп уверенно сослался на слова Владимира Путина, который убеждал его в ударе на его резиденцию.
Какая предыстория?
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Украина якобы осуществила атаку на резиденцию главы Кремля в ночь на 29 декабря. По его утверждению, российская сторона уже готовит ответные меры.
Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США сообщил, что Россия готова и в дальнейшем сотрудничать с Соединенными Штатами для установления мира, однако Кремль пересмотрит свою переговорную позицию.
Со своей стороны Владимир Зеленский заявил, что Россия намеренно распространяет фальшивую информацию, а также, вероятно, готовит новые удары по Киеву.