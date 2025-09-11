У війні проти України Росія поступово випробовує межі терпіння Заходу, крок за кроком перетинаючи "червоні лінії". Лише за останні три тижні російські дрони й ракети вдарили по низці важливих об'єктів, а кульмінацією стало вторгнення безпілотників у повітряний простір Польщі – країни НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Читайте також У відповідь на російський удар по Польщі: як НАТО може змусити Путіна занервувати

Якою була мета Росії під час атак БпЛА?

Дрони, що влетіли до Польщі, змусили НАТО підняти винищувачі й збити їх – це стало першим прямим зіткненням військових Альянсу з російською зброєю від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Водночас попередні атаки Росії протягом останніх тижнів спричинили лише різкі заяви європейських і американських політиків, і досі незрозуміло, чи матиме Москва реальні наслідки за вторгнення в повітряний простір Польщі.

Російські дрони, що залетіли до Польщі під час масованого нападу на Україну, показують, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати,

– заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Аналітики зазначають, що Росія воює на межі своїх звичних військових можливостей в Україні, тож її здатність до подальшої ескалації обмежена. Однак символічні кроки – удари по західних об'єктах в Україні чи проліт дронів через кордон НАТО – випробовують систему оборони й водночас демонструють силу.

У NYT зазначили, що США та їхні європейські союзники теж поступово перетинали "червоні лінії" у війні. Спершу Вашингтон, Лондон і Париж надали Україні ракети та боєприпаси дальньої дії з умовою, що їх не застосовуватимуть на території Росії.

Пізніше це обмеження було знято, попри заперечення з боку Кремля.

За словами журналістів, Росія давно використовує стратегії дезінформації та заперечення. Ще у 2014 році під час захоплення Криму Кремль відправив туди військових без розпізнавальних знаків.

Хоч би якою рудиментарною вона була, таємниця навколо солдатів, яких в Україні назвали "зеленими чоловічками", притупила реакцію Заходу на кілька днів,

– йдеться в матеріалі.

Фактично майже кожна військова операція Москви за кордоном за останнє півстоліття починалася з появи солдатів у цивільному чи уніформах без шевронів – від придушення "Празької весни" у Чехословаччині в 1968 році до війн в Афганістані, Чечні й Україні.

Радник Офісу президента України на умовах анонімності сказав, що Київ розглядає атаки Москви як потенційний козир у стратегії "ескалації задля деескалації". Росія може використати ситуацію, пообіцявши Польщі та її союзникам у НАТО гарантії від подальших вторгнень і представивши це як поступку в переговорах про завершення війни проти України. Водночас Москва вимагатиме власних вигод в обмін.

Що відомо про російські безпілотники в Польщі?