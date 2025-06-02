Операція "Павутина" розлютила і стривожила Кремль, – Bloomberg

Нещодавня спецоперація СБУ, внаслідок якої було уражено російську стратегічну авіацію, викликала гнів та тривогу у Кремлі через несподівану вразливість ядерного повітряного флоту.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, близькі до високопоставлених чиновників у Москві, передає 24 Канал.

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Як у Кремлі відреагували на удар

Bloomberg пише, що операція українських спецслужб, здійснена у неділю, 1 червня, продемонструвала здатність вражати ключові російські об'єкти, розташовані за тисячі кілометрів від лінії фронту.

Припускають, що завдана військовим літакам шкода радше за все матиме наслідки для тих, хто ухвалює рішення навколо російського диктатора Володимира Путіна, аніж змінить цілі Москви у війні.

Співрозмовники видання розповіли, що темпи російських ударів не сповільняться, оскільки необхідно "лише кілька таких бомбардувальників". Раніше Росія визнала, що кілька літаків було пошкоджено.

Своєю чергою Україна заявляла, що уразили понад 40 літаків. Людина, близька до Кремля, оцінила їх ближче до 10. За словами західного чиновника, було пошкоджено або знищено щонайменше 7 Ту-95 і 4 Ту-22.

На думку старшого наукового співробітника з військової космонавтики Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дугласа Баррі, скорочення парку стратегічних бомбардувальників Ту-95 створить навантаження на решту моделей, модифікованих для перевезення крилатих ракет.

Водночас у Кремлі та російському міністерстві оборони переконані, що нещодавня атака не призведе до істотного скорочення ядерного потенціалу Росії. Одне із джерел вказало, що у США не знали про операцію.

Утім, зауважимо, що за даними CNN, Україна передавала міністру оборони США Піту Гегсету регулярні оновлення щодо спецоперації СБУ "Павутина"