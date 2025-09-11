"Було дивно": у Польщі заявили, що Білорусь попередила їх про російські дрони
- В ніч на 10 вересня російські дрони "Шахеди" атакували Польщу через білоруський повітряний простір.
- Білорусь попередила Польщу про атаку дронів, що здивувало поляків.
У ніч на 10 вересня російські "Шахеди" атакували Польщу. Як виявилося, про обстріл поляків попередила Білорусь.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву начальника Генштабу ЗС Польщі Вєслава Кукули в ефірі TVN24.
Як у Польщі відреагували на попередження від Білорусі?
Дрони летіли на Польщу через білоруський повітряний простір.
Вєслав Кукула заявив, що Білорусь попередила польську сторону про це. Він зауважив, що це було корисно, але водночас і дивно.
Це попередження було для нас корисним. Для мене було дивним, що Білорусь, яка сильно загострює ситуацію на сухопутному кордоні, вирішила піти на таку співпрацю,
– сказав начальник Генштабу ЗС Польщі.
Що відомо про атаку дронів на Польщу?
У ніч на 10 вересня було зафіксовано щонайменше 19 порушень повітряного простору Польщі. Атаку допомагали відбивати сили НАТО.
Згодом стало відомо, що російські "Шахеди" знайшли у низці населених пунктів. Серед них – Чоснувка, Вирики, Мнішкув тощо. Відомо про пошкодження будинку та автомобіля.
Попри це, у НАТО не вважають інцидент з дронами як атаку на Польщу, але погодилися активувати статтю 4 Північноатлантичного договору на прохання польської сторони.
Тим часом у російському міноборони заявили, що у ніч на 10 вересня цілилися на Україну, а атакувати Польщу "не планували".
Наступного дня після атаки у Польщі заявили, що до 9 грудня у східній частині країни вздовж кордону з Україною та Білоруссю буде обмежено авіаційний рух.