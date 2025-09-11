У ніч на 10 вересня російські "Шахеди" атакували Польщу. Як виявилося, про обстріл поляків попередила Білорусь.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву начальника Генштабу ЗС Польщі Вєслава Кукули в ефірі TVN24.

Як у Польщі відреагували на попередження від Білорусі?

Дрони летіли на Польщу через білоруський повітряний простір.

Вєслав Кукула заявив, що Білорусь попередила польську сторону про це. Він зауважив, що це було корисно, але водночас і дивно.

Це попередження було для нас корисним. Для мене було дивним, що Білорусь, яка сильно загострює ситуацію на сухопутному кордоні, вирішила піти на таку співпрацю,

– сказав начальник Генштабу ЗС Польщі.

Що відомо про атаку дронів на Польщу?