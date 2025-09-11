В ночь на 10 сентября российские "Шахеды" атаковали Польшу. Как оказалось, об обстреле поляков предупредила Беларусь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника Генштаба ВС Польши Веслава Кукулы в эфире TVN24.

Смотрите также Узнал, что может безнаказанно пересечь красные линии НАТО, – СМИ об атаке Путина на Польшу

Как в Польше отреагировали на предупреждение от Беларуси?

Дроны летели на Польшу через белорусское воздушное пространство.

Веслав Кукула заявил, что Беларусь предупредила польскую сторону об этом. Он отметил, что это было полезно, но одновременно и странно.

Это предупреждение было для нас полезным. Для меня было странным, что Беларусь, которая сильно обостряет ситуацию на сухопутной границе, решила пойти на такое сотрудничество,

– сказал начальник Генштаба ВС Польши.

Что известно об атаке дронов на Польшу?