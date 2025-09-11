"Было странно": в Польше заявили, что Беларусь предупредила их о российских дронах
- В ночь на 10 сентября российские дроны "Шахеды" атаковали Польшу через белорусское воздушное пространство.
- Беларусь предупредила Польшу об атаке дронов, что удивило поляков.
В ночь на 10 сентября российские "Шахеды" атаковали Польшу. Как оказалось, об обстреле поляков предупредила Беларусь.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника Генштаба ВС Польши Веслава Кукулы в эфире TVN24.
Как в Польше отреагировали на предупреждение от Беларуси?
Дроны летели на Польшу через белорусское воздушное пространство.
Веслав Кукула заявил, что Беларусь предупредила польскую сторону об этом. Он отметил, что это было полезно, но одновременно и странно.
Это предупреждение было для нас полезным. Для меня было странным, что Беларусь, которая сильно обостряет ситуацию на сухопутной границе, решила пойти на такое сотрудничество,
– сказал начальник Генштаба ВС Польши.
Что известно об атаке дронов на Польшу?
В ночь на 10 сентября было зафиксировано по меньшей мере 19 нарушений воздушного пространства Польши. Атаку помогали отражать силы НАТО.
Впоследствии стало известно, что российские "Шахеды" нашли в ряде населенных пунктов. Среди них – Чоснувка, Вырыки, Мнишкув и тому подобное. Известно о повреждения дома и автомобиля.
Несмотря на это, в НАТО не считают инцидент с дронами как атаку на Польшу, но согласились активировать статью 4 Североатлантического договора по просьбе польской стороны.
Тем временем в российском минобороны заявили, что в ночь на 10 сентября целились на Украину, а атаковать Польшу "не планировали".
На следующий день после атаки в Польше заявили, что до 9 декабря в восточной части страны вдоль границы с Украиной и Беларусью будет ограничено авиационное движение.