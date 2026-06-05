Удар по суднах Росії в Азовському морі: Азербайджан заявив про смерть 5 своїх громадян

Унаслідок атаки безпілотників на два іноземні вантажні судна в Азовському морі загинуло п'ятеро громадян Азербайджану, ще троє осіб зазнали поранень.

Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджізаде, повідомляє Report.

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Про що повідомили в Азербайджані?

За даними ЗМІ, уже повідомили, що вночі 5 червня безпілотники атакували іноземні вантажні судна Natra і Zirkon у Таганрозькій затоці Азовського моря. За попередніми даними, серед членів екіпажу були громадяни Азербайджану.

За словами представника азербайджанського МЗС Айхана Гаджизаде, на борту двох суден перебували загалом 25 громадян країни. Водночас чиновник наголосив, що жодне з уражених суден не належало Азербайджану.

Згідно з інформацією, отриманою від російської сторони, в результаті атаки загинули п'ять громадян Азербайджану, ще троє отримали поранення. Постраждалі були госпіталізовані до міської лікарні Єйська,

– сказав він.

Він запевнив, що кілька співробітників посольства в Росії вирушили на місце події, і додав, що ситуація та питання повернення постраждалих громадян додому перебувають під особливим контролем влади Азербайджану.

Що цьому передувало?

Вранці 5 червня російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що безпілотники атакували танкер і 2 суховантажі у Таганрозькій затоці Азовського моря Краснодарського краю, унаслідок чого нібито загинули люди.

Своєю чергою командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді нещодавно повідомляв про ураження 5 суден у портах Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах тимчасово окупованих українських територій.

Зауважимо, що азербайджанська сторона не назвала винуватця атаки. Водночас агентство Reuters зауважує, що повідомлення про жертв з'явилися після заяви України про удари по російських суднах у районі Азовського моря.