Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, сообщает Report.

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О чем сообщили в Азербайджане?

По данным СМИ, уже сообщили, что ночью 5 июня беспилотники атаковали иностранные грузовые суда Natra и Zirkon в Таганрогском заливе Азовского моря. По предварительным данным, среди членов экипажа были граждане Азербайджана.

По словам представителя азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде, на борту двух судов находились в общей сложности 25 граждан страны. В то же время чиновник подчеркнул, что ни одно из пораженных судов не принадлежало Азербайджану.

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Согласно информации, полученной от российской стороны, в результате атаки погибли пять граждан Азербайджана, еще трое получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Ейска,

– сказал он.

Он заверил, что несколько сотрудников посольства в России отправились на место происшествия, и добавил, что ситуация и вопросы возвращения пострадавших граждан домой находятся под особым контролем властей Азербайджана.

Что этому предшествовало?

Утром 5 июня российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что беспилотники атаковали танкер и 2 сухогруза в Таганрогском заливе Азовского моря Краснодарского края, в результате чего якобы погибли люди.

В свою очередь командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди недавно сообщал о поражении 5 судов в портах Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах временно оккупированных украинских территорий.

Заметим, что азербайджанская сторона не назвала виновника атаки. В то же время агентство Reuters отмечает, что сообщения о жертвах появились после заявления Украины об ударах по российским судам в районе Азовского моря.