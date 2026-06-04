Соответствующие кадры распространил телеграм-канал "Досье Шпиона".

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Какие последствия удара по корвету "Бойкий"?

На видео видно, как после удара на палубе корвета образовалось много черного дыма и огня. В телеграм-канале "Досье Шпиона" отметили, что корабль после атаки стал "двухсотым", то есть не функционирует.

Последствия удара по корвету "Бойкий" 3 июня / Видео с телеграм-канала "Досье Шпиона"

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Напомним, атаку на корвет "Бойкий" 3 июня подтвердил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди. Этот корабль неоднократно выполнял задачи вблизи границ стран НАТО и сопровождал суда российского "теневого" нефтяного флота.

В Генштабе ВСУ сообщали, что этот корвет проекта 20380 типа "Стерегущий". Он был одним из многоцелевых боевых кораблей ближней морской зоны.

Позже аналитики из телеграмм-канала "Киберборошно" опубликовали спутниковые снимки с места атаки корвета. На кадрах было видно, как российские пожарные пытались потушить пожар на этом судне.