ЦАХАЛ розповіли деталі атаки на передмістя Бейрута: ціллю був бойовик "Хезболли"

Ізраїлські військові атакували південне передмістя столиці Лівану. Стало відомо, що ціллю удару був бойовик терористичної організації "Хезболла".

Удар завдали в районі Дахія, ключовому оплоті терористів "Хезболли". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ЦАХАЛ у соцмережах.

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Що відомо про атаку ЦАХАЛ на передмістя Бейрута

Пресслужба армії заявила, що метою удару був представник "Хезболли", який керував бойовиками ХАМАС та допомагав їм у плануванні "значної терористичної атаки проти ізраїльських цивільних".

Військові додали, що через безпосередню загрозу вони вжили заходів для ліквідації бойовика "Хезболли" та усунули її.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що після ізраїльського удару по передмістю Бейрута щонайменше троє людей загинули та семеро отримали поранення.

За новими даними, ізраїльський ворожий наліт на південні околиці залишив трьох мучеників і семеро поранених,

– йдеться в повідомленні.

Раніше війська ЦАХАЛ розпочали наземну операцію у Секторі Гази. Перед цим вони анонсували масштабний наступ та закликали евакуювати цивільне населення.