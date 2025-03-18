ЦАХАЛ планує знищити кілька осередків терористів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Дивіться також Ізраїль повністю припинив подачу електроенергії до Сектора Гази
Ізраїль починає новий наступ у Газі
ЦАХАЛ розпочав масований наступ проти терористичних організацій. Ці визначені райони вважаються небезпечними зонами бойових дій!
– написав Авічай Адрей, арабський речник Армії оборони Ізраїлю у дописі на X.
Він також показав карту Гази, на якій червоним кольором зображені райони анклаву.
Він закликав жителів евакуюватися до притулків у західній частині міста Газа та Хан-Юніса, особливо в районах Бейт Ханун, Хірбет Хузаа, Абасан аль-Кабіра та аль-Джадіда.
Зона прикордонного паркану була дуже небезпечною з початку бойових дій 7 жовтня 2023 року. Схоже, зона розширилася з цим останнім наказом, у деяких районах на кілька кілометрів, зазначають у CNN.
Нагадаємо, після двох місяців перемир'я ізраїльські військові завдали ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази 18 березня.