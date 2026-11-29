Іран застосував супутникову мережу Starlink для координації ударів по американських військових базах на Близькому Сході. Це спричинило обурення Ілона Маска, чия компанія зафіксувала несанкціоновану експлуатацію зв'язку.

Як повідомляє видання Washington Post, команда фахівців зафіксувала нецільову експлуатацію цивільного сервісу Тегераном під час запусків балістичних ракет і безпілотників у відповідь на бомбардування з боку США та Ізраїлю. За підсумками внутрішніх з'ясувань у компанії одразу звільнили щонайменше двох керівників.

Претензії до Пентагону та закриття доступу

Обізнані співрозмовники видання зазначили, що американські військові паралельно порушували регламент, керуючи бойовими безпілотниками через мілітаризовану систему Starshield за дешевшим тарифом, призначеним лише для наземних місій.

Ілон Маск публічно відреагував на інформацію про інтеграцію апаратури в бойові платформи.

Порушенням комерційних умов обслуговування Starlink є використання термінала для систем озброєння. Це стосується всіх користувачів і вимикається у разі виявлення,

– наголосив він у соцмережі X.

У закритій доповіді Центрального командування для міністра оборони Піта Гегсета вказано, що Іран обрав супутникові комплекси як альтернативний канал командування після виведення з ладу традиційних засобів зв'язку.

Обмеження швидкості та досвід України

Після удару іранського дрона по військовій базі в Кувейті, де загинули шестеро військовослужбовців США, виробник виставив вимогу верифікації для будь-яких пристроїв, що летять швидше 100 миль на годину, а місячну плату підняв із 60 до 200 доларів.

Аналогічні обмеження щодо терміналів компанія впроваджувала у січні за запитом українських військових, які виявили уламки російського дрона Italmas із закріпленою на крилі супутниковою антеною.

Тоді SpaceX обмежила швидкість терміналів в Україні до 70 кілометрів на годину та сформувала разом із Міністерством оборони офіційний білий список дозволених тарілок, заблокувавши незареєстровані апарати ворога.

Боротьба із сірим ринком та дилема зв'язку

Для запобігання контрабанді компанія тимчасово зупинила програму непрямого перепродажу через сторонніх посередників і посилила перевірку кінцевих власників.

Раніше термінали купували за звичайними кредитними картками в одній юрисдикції та нелегально ввозили через треті країни.

Повне блокування супутникового сигналу над територією Ірану наразі не застосовують, оскільки мережа залишається ключовим інструментом отримання інформації для місцевих дисидентів за умов тотальної державної цензури.

Зауважимо, що проблеми з сигналом мережі Starshield вже доволі давно фіксують і в Україні. Несправності Starshield негативно впливають на застосування українських дронів середньої дальності на фронті. Через перебої зв'язку Сили оборони втрачають більше безпілотників, а частину запланованих бойових операцій доводиться скасовувати.