Азербайджан повідомив Росію, що готує проти неї позов у міжнародному суді

25 грудня 2024 року літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував з Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

У Баку мають точні відомості, що пасажирське судно було збито російською ракетою ППО. Втім, у Кремлі досі відмовляються це визнавати і вибачатися, передає 24 Канал.

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Як Азербайджан готується притягти Росію до відповідальності за збиття літака?

Президент країни Ільхам Алієв заявив, що його країна уже сім місяців не отримує жодної змістовної відповіді щодо катастрофи від російської сторони. Генеральний прокурор Азербайджану від голови Слідчого комітету Росії чує лише одне: "Слідство триває".

Однак Баку рішуче налаштоване притягнути Росію до відповідальності за загибель десятків людей.

Алієв повідомив, що його країна готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій проти Росії у зв'язку з катастрофою літака AZAL біля Актау. Москву вже попередили про це.

Президент Азербайджану наголосив, що його країна готова чекати результати міжнародного розслідування десять років, як це було у випадку з малазійським "Боїнгом", аби справедливість перемогла.

Нагадаємо, що Алієв закликав українців не миритися з окупацією.