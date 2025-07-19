Алієв розкритикував Росію і заявив, що вона досі не надала відповіді щодо авіатрощі в Актау

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що його країна не отримала від росіян жодної відповіді щодо авіатрощі в Актау. Наразі Баку готує досьє до міжнародного суду через авіакатастрофу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інформаційні агентства AZERTAC та Report. Попереднє розслідування Азербайджану показало, що причиною трагедії стала є російська ракета, яку могли запустити для відбиття атак БпЛА.

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Що заявив Алієв про авіакатастрофу?

За словами азербайджанського президента, російські чиновники досі не надали відповів Баку стосовно авіакатастрофи, хоча з її моменту минуло 7 місяців, трагедія сталася ще наприкінці грудня 2025 року.

Ільхам Алієв наголосив, що генеральний прокурор Азербайджану регулярно надсилає листи голові Слідчого комітету Росії. Утім, все, що пояснює російська сторона це те, що розслідування ніби ще триває.

Для нас усе ясно. Ми знаємо, що сталося, і можемо це довести. І ми знаємо, що російські офіційні особи теж знають, що сталося,

– заявив він.

На його думку, версія, згідно з якою літак нібито підбив український дрон, є безглуздою. За його словами, на повітряний борт було два напади. У такому разі, як пояснив Алієв, така версія є неможливою.

"Було два напади на літак. Тож уявіть собі: український дрон прилітає, наводиться на азербайджанський літак, вражає його, падає, а потім знову атакує. Це історія для дитячого садка", – сказав він.

Президент Азербайджану вимагає, що Росія визнала свою провину та виплатила компенсацію родинам загиблих і постраждалих, а також, щоб причетним до збиття літака особи призначили необхідне покарання.

Крім вищезгаданого, він зазначив, що хоч Баку чекає завершення розслідування в Росії, але готує досьє для міжнародних судових інстанцій. Азербайджан готовий до того можливого затягнення сулу.

Раніше одне з азербайджанських видань заявило, що до них надійшов анонімний лист від "російського капітана ППО". Він стверджував, що літак компанії AZAL було збито за наказом російського міноборони.