Фотокопію листа і фрагмент аудіозапису, на якому чутно, як чоловічий голос двічі віддає наказ "відкрити вогонь", опублікували 1 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Minval Politica.

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Чи справді міноборони Росії наказало збити літак компанії AZAL

У публікації йдеться, що команду збити азербайджанський лайнер віддавав якийсь "капітан ППО" Паладичук Дмитро Сергійович. За даними листа, що надійшов до редакції, офіцер "ніс бойове чергування з прикриття міста Грозний з 24.12.24 по 25.12.24 року".

Далі Паладичук повідомляє, що о 05:40 йому "надійшла команда про перехід у готовність № 1", а "о 08:11 станцією виявлення цілей було виявлено потенційну ціль". Окрім цього, він також озвучив деякі подробиці про неналежний стан техніки.

О 08 годині 13 хвилин 30 секунд я дав команду на ураження оператору. О 08 годині 13 хвилин 33 секунди ракета зійшла з направляючої. О 08 годині 13 хвилин 47 секунд ЦВС БМ-72В6 видав повідомлення, що ціль пропущено. О 08 годині 13 хвилин 48 секунд я дав команду на повторний обстріл,

– написав Паладичук.

Російське міноборони могло віддати наказ збити азербайджанський літак: відео Minval Politika

Згідно з попереднім звітом комісії з розслідування катастрофи лайнера Embraer 190, перший звуковий удар було зафіксовано о 08:13:31, тоді як другий – о 08:13:56.

Зауважимо, що азербайджанське видання наводить фрагмент аудіозапису, на якому чоловічий голос називає координати, наведені в пояснювальній, а потім двічі повторює команду: "Вогонь! Вогонь, кажу!". Потім у записі чутно гучний звук, а чоловічий голос каже: "Є схід. Пропущено. Повторно. Ще раз вогонь!", на що інший голос відповідає: "Є вогонь".



Лист так званого "російського капітана ППО" Паладичука Дмитра / Фото Minval Politika

Аудіозаписи опубліковано лише частково, бо їх ще мають правоохоронці. Азербайджанське видання також зазначає, що не стверджує про справжність цього листа.

Згідно з його фотокопією, Паладичук нібито служить у військовій частині 75564, що розташована в межах Хакасії.

Як пише російське видання "Агентство", поки що не вдалося підтвердити, що людина з такими даними служила в частині 75564. Однак це точно чинний офіцер Росії, який раніше служив в інших військових частинах, одна з яких пов’язана з ППО.

За інформацією ЗМІ, Паладичуку 32 роки, він народився в місті Екібастуз у Казахстані. Не пізніше 2010 року почав службу у військовій частині 21059. У 2011 і 2013 роках місцем служби Паладичука значилася частина 31665 у Новосибірську, яка належить до 14-ї армії ВПС і ППО. Більше інформації про місця служби Паладичука ЗМІ відшукати не вдалося.

Варто додати, що у розпорядженні The Insider опинився запис нової телефонної розмови з Паладичуком. У ньому він підтвердив, що справді писав пояснювальну "командувачу армії після стрілянини по літаку", тому що "попросили".

Він також підтвердив, що рукописний документ написаний його рукою, у тому числі вказав на характерні риси свого почерку. Окрім цього, видання стверджує, що голос Паладичука збігається з голосом на відео, опублікованому азербайджанськими ЗМІ.

Нагадаємо, що авіакатастрофа сталася 25 грудня 2024 року. Embraer E190, що прямував в Азербайджан, зазнав аварії в районі Актау в Казахстані. Загинули 38 людей. Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив у цьому російську сторону.