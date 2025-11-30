Axios назвав, коли Віткофф і Кушнер передадуть Путіну перероблений мирний план
- Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують представити скоригований мирний план Володимиру Путіну
- Вони поїдуть у Москву після зустрічі української та американської делегацій у Маямі.
Стів Віткофф тісно спілкується з росіянами. Незабаром він поїде у Москву, де може передати Путіну мирний план, в який вносили корективи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Коли Путіну передадуть скоригований мирний план?
У Маямі вже розпочалася зустріч української та американської делегацій щодо мирного плану. Сторони узгоджують домовленості. Надалі ж посланці Трампа вирушать до Москви.
Очікується, що посланець Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер представлять цей документ Путіну у вівторок,
– інформує ЗМІ.
Втім, є побоювання, що російський диктатор відкине його.
"Американська сторона сподівається, що винесення на обговорення низки домовленостей між США та Україною допоможе їм досягти прогресу у переговорах з Путіним. Однак, оскільки українцям вдалося внести зміни до початкового плану США на 28 пунктів, Кремль висловив сумніви щодо своєї готовності прийняти ці умови", – наголосили в ЗМІ.
Що відомо про переговори в США 30 листопада?
- З американської сторони будуть Рубіо, Віткофф і Кушнер. Україна представлена делегацією на чолі з Умєровим.
- "У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві. Україна продовжує системну й конструктивну дипломатичну роботу заради достойного миру", – написав Рустем Умєров перед зустріччю.
- Володимир Зеленський напередодні у зверненні сказав, що дипломатія залишається активною, а американці проявляють конструктив.
- "Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами", – висловився президент.
- Американці ж, згідно з повідомленням Axios, 30 листопада "хочуть усунути розбіжності з цих двох питань". Мова про територіальне питання та гарантії безпеки.
- "Українці знають, чого ми від них очікуємо", – цитують вони високопоставленого представника США.
- Також різні медіа свідчать, що Деніел Дрісколл залякував європейців і тиснув на українців.
- 26 листопада CNN писали, що США ігнорують критично важливі для України питання, як-от окуповані території, можливе скорочення ЗСУ та вступ до НАТО. В Америці це подають як незначні розбіжності.