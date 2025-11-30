Axios назвал, когда Уиткофф и Кушнер передадут Путину переработанный мирный план
- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют представить скорректированный мирный план Владимиру Путину
- Они поедут в Москву после встречи украинской и американской делегаций в Майами.
Стив Уиткофф тесно общается с россиянами. Вскоре он поедет в Москву, где может передать Путину мирный план, в который вносили коррективы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Когда Путину передадут скорректированный мирный план?
В Майами уже началась встреча украинской и американской делегаций относительно мирного плана. Стороны согласовывают договоренности. В дальнейшем же посланцы Трампа отправятся в Москву.
Ожидается, что посланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер представят этот документ Путину во вторник,
– информирует СМИ.
Впрочем, есть опасения, что российский диктатор отвергнет его.
"Американская сторона надеется, что вынесение на обсуждение ряда договоренностей между США и Украиной поможет им достичь прогресса в переговорах с Путиным. Однако, поскольку украинцам удалось внести изменения в первоначальный план США на 28 пунктов, Кремль выразил сомнения относительно своей готовности принять эти условия", – отметили в СМИ.
Что известно о переговорах в США 30 ноября?
- С американской стороны будут Рубио, Уиткофф и Кушнер. Украина представлена делегацией во главе с Умеровым.
- "В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве. Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира", – написал Рустем Умеров перед встречей.
- Владимир Зеленский накануне в обращении сказал, что дипломатия остается активной, а американцы проявляют конструктив.
- "Вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну. Украинская делегация имеет необходимые директивы, и я ожидаю от нее работу согласно четким украинским приоритетам", – высказался президент.
- Американцы же, согласно сообщению Axios, 30 ноября "хотят устранить разногласия по этим двум вопросам". Речь о территориальном вопросе и гарантиях безопасности.
- "Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", – цитируют они высокопоставленного представителя США.
- Также различные медиа свидетельствуют, что Дэниел Дрисколл запугивал европейцев и давил на украинцев.
- 26 ноября CNN писали, что США игнорируют критически важные для Украины вопросы, например оккупированные территории, возможное сокращение ВСУ и вступление в НАТО. В Америке это подают как незначительные разногласия.