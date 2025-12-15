Скинутий президент Сирії Асад вчиться на офтальмолога у Москві, – The Guardian
- Башар Асад після втечі з Сирії оселився в Москві, вивчає російську мову і займається офтальмологією.
- Сім'я Асада живе в елітному районі Рубльовка, ведучи ізольоване життя, та підтримує лікування Асми Асад від лейкемії.
Колишній президент Сирії Башар Асад після втечі з Дамаска в грудні 2024 року оселився в Москві. За даними ЗМІ, він знову займається офтальмологією, своєю первісною спеціальністю, та вивчає російську мову.
Сім'я Асада живе ізольовано від громадськості. Про це повідомляє The Guardian, передає 24 Канал.
Дивіться також Прихильники Асада з Росії фінансують повстання в Сирії, – Reuters
Що відомо про життя Асада в Росії?
Асад із родиною живе в елітному районі Рубльовка. Попри розкіш, вони ведуть ізольоване життя: колишній диктатор майже не спілкується із зовнішнім світом і лише інколи контактує з найближчими соратниками. Після втечі Асад не попередив союзників про падіння режиму.
У Москві родина підтримує Асму Асад, дружину Башара, яка довгий час боролася з лейкемією. Діти Асадів поступово звикають до нового життя, відвідують університети та час від часу подорожують до ОАЕ.
Родина поки не планує постійного переїзду за кордон. Експерти відзначають, що Асад і його родина залишаються приватними і навряд чи будуть відкритими для медіа в майбутньому.
Що відомо про втечу Асада з Сирії?
Башар Асад втік з Дамаску до Москви після падіння його режиму, завершуючи 53-річне правління династії Асадів у Сирії.
Режим Асада упав за 10 днів, а Башар Асад з сім'єю тепер оселився в Росії. Асад і його родина перебувають під міжнародними санкціями, а проти них ведуться антикорупційні розслідування.
За час правління династії Асади Сирія була пограбована на мільярди доларів, а їхня власність розшукується по всьому світу.