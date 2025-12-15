Скинутий президент Сирії Асад вчиться на офтальмолога у Москві, – The Guardian

Колишній президент Сирії Башар Асад після втечі з Дамаска в грудні 2024 року оселився в Москві. За даними ЗМІ, він знову займається офтальмологією, своєю первісною спеціальністю, та вивчає російську мову.

Сім'я Асада живе ізольовано від громадськості. Про це повідомляє The Guardian, передає 24 Канал.

Що відомо про життя Асада в Росії?

Асад із родиною живе в елітному районі Рубльовка. Попри розкіш, вони ведуть ізольоване життя: колишній диктатор майже не спілкується із зовнішнім світом і лише інколи контактує з найближчими соратниками. Після втечі Асад не попередив союзників про падіння режиму.

У Москві родина підтримує Асму Асад, дружину Башара, яка довгий час боролася з лейкемією. Діти Асадів поступово звикають до нового життя, відвідують університети та час від часу подорожують до ОАЕ.

Родина поки не планує постійного переїзду за кордон. Експерти відзначають, що Асад і його родина залишаються приватними і навряд чи будуть відкритими для медіа в майбутньому.

Що відомо про втечу Асада з Сирії?