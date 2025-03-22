Сирія офіційно попросила Росію про екстрадицію Башара Асада, – ЗМІ

Нова влада Сирії звернулася до Росії з запитом на екстрадицію диктатора Башара Асада. Раніше сирійці вже просили про повернення коштів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Al Arabia.

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Сирія просить екстрадиції Асада

Джерела Al Arabia повідомили, що президент Сирії Ахмад аль-Шараа офіційно звернувся до свого російського колеги Володимира Путіна з проханням видати Башара Асада для суду в Сирії.

Раніше цього місяця агентство Reuters із посиланням на дипломатичні джерела писало, що нова влада Сирії попросила Москву повернути кошти, виведені Асадом. Проте росіяни відповіли, що сирійський диктатор, буцімто, нічого не вкладав у Росію.

Також раніше Reuters писало, що росіяни не погодяться на видачу Асада, якщо буде відповідний запит з Дамаска. Проте на той момент відповідного листа ще не було.

Водночас сирійські офіційні особи заявили, що питання про екстрадицію Асада не є серйозною перешкодою для відновлення відносин між Дамаском і Москвою.