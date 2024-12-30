Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, пояснивши, що вважає так не тільки з погляду на те, що це повторення російських пропагандистських наративів, але й на те, що Башар Асад як раз і був обличчям Росії в Сирії протягом десятків років. Та й загалом клан Асадів руйнував життя сирійців за лекалами Росії.

Дивіться також Зеленський заявив, що Україна готова розвивати довгострокові, стратегічні відносини із Сирією

Сирія шукає підтримки

Політолог вказує на багатовекторність і заплутаність ситуації в Сирії, тому що сирійська опозиція намагалася захопити владу, що їй і вдалося, з інших міркувань: були внутрішні колосальні проблеми, суспільний спротив, різні геополітичні інтереси.

Поваливши головного деспота своєї країни (Асада – 24 Канал), чути зараз такі заяви – дещо складно. Це неприємна, але очікувана ситуація, бо Сирія нині потребуватиме відновлення, становлення власних збройних сил, охорони територій,

– зазначив Джигун.

Сирії, зі слів політолога, також треба розібратися, хто зараз є для неї другом, а хто ворогом, щоб захищатися від потенційних посягань на територіальну цілісність з боку іноземних урядів. Сирія потребує підтримки, але, на думку Джигуна, не до кінця розібралася в тому, в кого її просити.

Треба не забувати, що в Сирії протягом тривалого часу працювала російська пропаганда. Ті уявлення про зовнішній світ сирійців та зокрема опозиції, яка прийшла зараз до влади, закладалися в тому числі через російський вплив, проти якого вони формально боролися,

– зауважив Джигун.

Зміна політичних поглядів сирійського лідера

Політолог звернув увагу на те, як нового лідера Сирії називають в медіа – "терористом, який здійснив ребрендинг".

"Його погляди не раз змінювалися впродовж політичної кар'єри. Він за права і свободи людей не дуже боровся, катування задля досягнення політичних цілей для нього були нормою. Однак зараз, зрозумівши, що змінився контекст, каже, що переосмислив свої політичні погляди та ідеологію", – озвучив Джигун.

Політолог вважає, що в контексті Росії потрібно також попрацювати, в тому числі зусиллями України. Тому присутність в Сирії голови МЗС України Андрія Сибіги необхідна не тільки задля досягнення власних політичних інтересів, а й для того, щоб обмежити розповсюдження там російського впливу.