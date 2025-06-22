На бази США в Іраку та Сирії готують атаки, – NYT

Підтримувані Іраном бойовики готуються атакувати американські військові об’єкти на території Іраку. Ймовірно, відповідні заходи планують і в Сирії.

Про це свідчать дані американської розвідки та слова військових, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що загрожує базам США

За словами американських чиновників, підтримувані Іраном бойовики готуються до нападів на бази США в Іраку. Крім того, співрозмовники не заперечують можливість удару по американських об'єктах і в Сирії.

Однак поки що ці угруповання утримуються від дій, і, за словами одного з американських чиновників, іракська влада докладає значних зусиль, щоб переконати бойовиків не вдаватися до атак,

– ідеться у повідомленні.

До слова, Іран погрожував атакувати американські, британські та французькі військові бази на Близькому Сході. Тегеран заявляв, що вживе заходів, якщо західні країни допоможуть блокувати іранські удари по Ізраїлю.

Утім, після цього США завдали ударів бомбами та ракетами по трьох ядерних об'єктах в Ірані.