Суд у Іспанії обмежив виїзд дружини прем'єра Санчеса через справу про корупцію

Суд в Іспанії висунув обмеження для Бегоньї Гомес – дружини прем'єр-міністра Педро Санчеса, яку підозрюють у корупції. Їй заборонили виїжджати з країни та зобов’язали регулярно з'являтися до суду.

Про це пише The Guardian.

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Що відомо про обмеження для дружини прем'єра Санчеса?

Суддя Хуан Карлос Пейнадо постановив, що Гомес має здати паспорт, не виїжджати за межі Іспанії та зобов'язана з'являтися до суду двічі на місяць за визначеним графіком. У справі йдеться про звинувачення у розкраданні коштів, зловживанні впливом, корупції та незаконному привласненні.

За версією слідства, Гомес могла використовувати свій статус дружини прем'єра для отримання посади в Мадридському університеті Комплутенсе, а також для просування приватних інтересів через державні ресурси та зв'язки. У Соціалістичній робітничій партії Іспанії (PSOE) заявили, що Бегонья Гомес нібито є жертвою політичного та судового переслідування, яке триває вже два роки, і назвали рішення суду частиною цього процесу.

Сама Гомес заперечує всі звинувачення, а прем'єр Педро Санчес заявляє, що справа є політично мотивованою. Він також критикує опонентів і частину судової системи, стверджуючи, що його родину переслідують із політичних мотивів.

Розслідування ініціювала антикорупційна організація Clean Hands, яку пов'язують з ультраправими колами. Вона скористалася законодавчим механізмом Іспанії, що дозволяє третім сторонам ініціювати кримінальні провадження.

Зазначимо, Педро Санчес – прем'єр-міністр Іспанії з 2018 року та лідер соціалістів (PSOE). Він здобув владу після вотуму недовіри уряду Маріано Рахоя і відомий як політик, який неодноразово повертався до керівних посад після внутрішньопартійних криз.

На посаді прем'єра Санчес проводить соціал-демократичну політику: підвищення соцстандартів, гендерна рівність, зелений перехід та проєвропейський курс. У питанні Каталонії він робить ставку на діалог і політичні компроміси.