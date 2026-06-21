Об этом пишет The Guardian.

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Что известно об ограничениях для жены премьера Санчеса?

Судья Хуан Карлос Пейнадо постановил, что Гомес должна сдать паспорт, не выезжать за пределы Испании и обязана являться в суд два раза в месяц по установленному графику. В деле речь идет об обвинениях в хищении средств, злоупотреблении влиянием, коррупции и незаконном присвоении.

По версии следствия, Гомес могла использовать свой статус супруги премьера для получения должности в Мадридском университете Комплутенсе, а также для продвижения частных интересов с помощью государственных ресурсов и связей. В Социалистической рабочей партии Испании (PSOE) заявили, что Бегонья Гомес якобы является жертвой политического и судебного преследования, которое длится уже два года, и назвали решение суда частью этого процесса.

Сама Гомес отрицает все обвинения, а премьер Педро Санчес заявляет, что дело имеет политическую подоплеку. Он также критикует оппонентов и часть судебной системы, утверждая, что его семью преследуют по политическим мотивам.

Расследование инициировала антикоррупционная организация Clean Hands, которую связывают с ультраправыми кругами. Она воспользовалась законодательным механизмом Испании, позволяющим третьим сторонам инициировать уголовные дела.

Отметим, что Педро Санчес — премьер-министр Испании с 2018 года и лидер социалистов (PSOE). Он пришел к власти после вотума недоверия правительству Мариано Рахоя и известен как политик, который неоднократно возвращался на руководящие посты после внутрипартийных кризисов.

На посту премьера Санчес проводит социал-демократическую политику: повышение социальных стандартов, гендерное равенство, "зеленый переход" и проевропейский курс. В вопросе Каталонии он делает ставку на диалог и политические компромиссы.