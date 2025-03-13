США в разі необхідності готові запровадити максимальні санкції проти Росії, – Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп готовий запровадити максимальні санкції проти Росії, якщо це допоможе створити умови для успішних переговорів щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Бессента для CNBC.

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В США допускають запровадження жорстких санкцій

Скотт Бессент заявив, що в разі необхідності рішення про запровадження "найжорсткіших" санкцій буде ухвалено без вагань.

Очільник Мінфіну США відмовився розкривати деталі плану американської влади щодо запровадження обмежень. Водночас він підкреслив, що був "розчарований" рівнем санкцій проти Росії адміністрації експрезидента Джо Байдена.

Окремо Бессент звернув увагу, що нафта з дня інавгурації Дональда Трампа подешевшала на 13 – 15%.

Якщо ми візьмемо шкалу від 0 до 10, я думаю, що санкції адміністрації Байдена проти Росії були на рівні трійки, але наприкінці вони підвищили їх до шістки. І я можу сказати, що ми без вагань піднімемо їх до 10,

– сказав міністр.

За словами Скотта Бессента, такий крок є частиною плану Трампа з підготовки до "успішних" мирних переговорів між Києвом та Москвою, адже президент США "готовий чинити максимальний тиск на обидві сторони".

Нагадаємо, 13 березня очільник Кремля Владімір Путін заявив, що готовий припинити бойові дії в Україні. Водночас російський диктатор боїться, що Україна може використати перемир'я на 30 днів для отримання зброї чи примусової мобілізації.