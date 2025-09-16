Пропозиція польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського про можливість перехоплення російських ракет та безпілотників у небі над Україною викликала обурення в Росії. Зокрема один із сенаторів країни-агресора цинічно пригрозив Варшаві негативними наслідками.

Відповідну заяву зробив заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації, російський сенатор Володимир Джабаров, передає 24 Канал.

Чим в Росії пригрозили Польщі за підтримку України?

Джабаров у своїх соцмережах звинуватив Варшаву у "русофобській політиці". До того ж він зухвало пригрозив Польщі втратою територіальної цілісності.

За його словами, ініціатива щодо створення безпольотної зони над Україною силами НАТО є "дуже складним і небезпечним" питанням, тому незрозуміло, хто саме мав би забезпечувати її виконання.

Політик також заявив, що Польща є "ворожою країною" для Москви та Мінська і, на його думку, частина польських політиків "зовсім втратили страх".

Джабаров пригрозив, що у випадку подальших звинувачень на адресу Росії та "погляду на Схід", Польща нібито може знову зазнати територіального поділу, як це траплялося в її історії раніше.

Що цьому передувало?