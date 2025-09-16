Росія погрожує Польщі через заклики створити безпольотну зону над Украною
- Інциденти з російськими безпілотниками над Польщею викликали дискусії про безпольотну зону над Україною.
Через ініціативи польського МЗС російський чиновник Джабаров пригрозив Польщі втратою територіальної цілісності.
Пропозиція польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського про можливість перехоплення російських ракет та безпілотників у небі над Україною викликала обурення в Росії. Зокрема один із сенаторів країни-агресора цинічно пригрозив Варшаві негативними наслідками.
Відповідну заяву зробив заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації, російський сенатор Володимир Джабаров, передає 24 Канал.
Чим в Росії пригрозили Польщі за підтримку України?
Джабаров у своїх соцмережах звинуватив Варшаву у "русофобській політиці". До того ж він зухвало пригрозив Польщі втратою територіальної цілісності.
За його словами, ініціатива щодо створення безпольотної зони над Україною силами НАТО є "дуже складним і небезпечним" питанням, тому незрозуміло, хто саме мав би забезпечувати її виконання.
Політик також заявив, що Польща є "ворожою країною" для Москви та Мінська і, на його думку, частина польських політиків "зовсім втратили страх".
Джабаров пригрозив, що у випадку подальших звинувачень на адресу Росії та "погляду на Схід", Польща нібито може знову зазнати територіального поділу, як це траплялося в її історії раніше.
Що цьому передувало?
- У середу, 10 вересня, відбулося найбільше за всю історію НАТО порушення повітряного простору Альянсу. Тоді в небо Польщі увірвалися 19 російських безпілотників. Аналітики The Economist розповіли про військові потужності НАТО.
- Цей інцидент відновив у західних країнах дискусію щодо можливості запровадження безпольотної зони над територією України за участю союзних держав.
- Водночас заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив, що запровадження такої зони означатиме пряме зіткнення між НАТО та Росією.
- А вже 15 вересня у Польщі нейтралізували безпілотник, який пролітав над будівлями уряду. Подія викликала гостру реакцію польського суспільства, частина громадян закликала до більш рішучих кроків, тоді як інші вважають, що Польща не повинна втягуватися у війну.