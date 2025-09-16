Предложение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о возможности перехвата российских ракет и беспилотников в небе над Украиной вызвало возмущение в России. В частности один из сенаторов страны-агрессора цинично пригрозил Варшаве негативными последствиями.

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя международного комитета Совета Федерации, российский сенатор Владимир Джабаров, передает 24 Канал.

Чем в России пригрозили Польше за поддержку Украины?

Джабаров в своих соцсетях обвинил Варшаву в "русофобской политике". К тому же он дерзко пригрозил Польше потерей территориальной целостности.

По его словам, инициатива по созданию бесполетной зоны над Украиной силами НАТО является "очень сложным и опасным" вопросом, поэтому непонятно, кто именно должен обеспечивать ее выполнение.

Политик также заявил, что Польша является "враждебной страной" для Москвы и Минска и, по его мнению, часть польских политиков "совсем потеряли страх".

Джабаров пригрозил, что в случае дальнейших обвинений в адрес России и "взгляда на Восток", Польша якобы может снова подвергнуться территориальному разделу, как это случалось в ее истории ранее.

Что этому предшествовало?