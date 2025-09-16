Россия угрожает Польше из-за призывов создать бесполетную зону над Украиной
- Инциденты с российскими беспилотниками над Польшей вызвали дискуссии о бесполетной зоне над Украиной.
Из-за инициативы польского МИДа российский чиновник Джабаров пригрозил Польше потерей территориальной целостности.
Предложение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о возможности перехвата российских ракет и беспилотников в небе над Украиной вызвало возмущение в России. В частности один из сенаторов страны-агрессора цинично пригрозил Варшаве негативными последствиями.
Соответствующее заявление сделал заместитель председателя международного комитета Совета Федерации, российский сенатор Владимир Джабаров, передает 24 Канал.
Чем в России пригрозили Польше за поддержку Украины?
Джабаров в своих соцсетях обвинил Варшаву в "русофобской политике". К тому же он дерзко пригрозил Польше потерей территориальной целостности.
По его словам, инициатива по созданию бесполетной зоны над Украиной силами НАТО является "очень сложным и опасным" вопросом, поэтому непонятно, кто именно должен обеспечивать ее выполнение.
Политик также заявил, что Польша является "враждебной страной" для Москвы и Минска и, по его мнению, часть польских политиков "совсем потеряли страх".
Джабаров пригрозил, что в случае дальнейших обвинений в адрес России и "взгляда на Восток", Польша якобы может снова подвергнуться территориальному разделу, как это случалось в ее истории ранее.
Что этому предшествовало?
- В среду, 10 сентября, произошло крупнейшее за всю историю НАТО нарушение воздушного пространства Альянса. Тогда в небо Польши ворвались 19 российских беспилотников. Аналитики The Economist рассказали о военной мощи НАТО.
- Этот инцидент возобновил в западных странах дискуссию о возможности введения бесполетной зоны над территорией Украины с участием союзных государств.
- В то же время заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил, что введение такой зоны будет означать прямое столкновение между НАТО и Россией.
- А уже 15 сентября в Польше нейтрализовали беспилотник, который пролетал над зданиями правительства. Событие вызвало острую реакцию польского общества, часть граждан призвала к более решительным шагам, тогда как другие считают, что Польша не должна втягиваться в войну.