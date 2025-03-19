Розмова була "фантастична": у Білому домі зробили заяву про переговори Трампа і Зеленського

У Білому домі розповіли подробиці розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема американський лідер заявив про своє бажання "привести Україну та Росію до спільного знаменника".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретарку Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу.

Дивіться також Переговори Трампа й Путіна: про що домовилися та як на це впливають події на Близькому Сході

Як пройшла розмова Зеленського та Трампа

У Білому домі зазначили, що телефонна розмова між Трампом та Зеленським була "фантастичною". Під час розмови український лідер подякував президенту США за американську підтримку, особливо за ракети Javelin, які президент Трамп надав першим, і за його зусилля на шляху до миру.

Лідери погодилися, що Україна та Америка продовжуватимуть працювати разом, щоб досягти реального припинення війни, і що міцний мир під керівництвом президента Трампа може бути досягнутий,

– йдеться у повідомленні.

Також Трамп повністю поінформував Зеленського про свою розмову з президентом Росії Владіміром Путіним та розповів про ключові питання, які вони обговорили.

Крім того, лідери обговорили ситуацію в Курській області і домовилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними відомствами в міру розвитку ситуації на полі бою.

Зеленський попросив додаткові системи ППО

Під час телефонної розмови Зеленський попросив Трампа надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, зокрема комплекси Patriot, У відповідь на прохання президент США погодився переглянути, що є в наявності, зокрема в Європі.

Зеленський та Трамп обговорили часткове припинення вогню

Обидва лідери домовилися про часткове припинення вогню в енергетичній сфері. Найближчими днями в Саудівській Аравії зустрінуться технічні групи, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню на Чорне море на шляху до повного припинення вогню.

Зеленський та Трамп погодилися, що це може стати першим кроком до повного припинення війни та забезпечення безпеки. Також український лідер підтвердив свою готовність до повного припинення вогню.

Лідери обговорили питання захисту АЕС

Крім того, Трамп із Зеленським також обговорив питання електропостачання та АЕС України. Президент США заявив, що Америка може бути корисною в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в галузі електроенергетики та комунальних послуг.

Крім того, Трамп наголосив, що американська власність на ці станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури.

Зеленський подякував за допомогу у просуванні гуманітарних питань

Зеленський також подякував президенту Трампу за те, що він продовжує просувати гуманітарні питання, зокрема обмін військовополоненими. Крім того, президент США запитав у президента України про дітей, які зникли безвісти під час війни, зокрема тих, які були викрадені. Трамп пообіцяв тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб допомогти повернути цих дітей додому.

Також лідери відзначили позитивну роботу своїх радників і представників, особливо держсекретаря Рубіо, радника з національної безпеки Вальса, спецпосланця Келлога та інших.

Зеленський та Трамп доручили своїм командам просуватися вперед у розв'язанні технічних питань, пов'язаних з імплементацією та розширенням часткового припинення вогню. Президенти доручили своїм радникам та представникам провести цю роботу якнайшвидше.

Вони також підкреслили, що під час подальших зустрічей команди зможуть узгодити всі необхідні аспекти просування до тривалого миру і безпеки.