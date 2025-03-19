Повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретарку Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу.

Дивіться також Переговори Трампа й Путіна: про що домовилися та як на це впливають події на Близькому Сході

Як пройшла розмова Зеленського та Трампа

За словами Левітт, Трамп обговорив із Зеленським те, як можна привести Україну та Росію до "спільного знаменника".

І президент Трамп сказав декілька разів, цінні життя та гроші, котрі Україна та Росія витрачає на цю війну, краще витрачати на інші речі. Цей жахливий конфлікт ніколи би не почався, якби президент Трамп був президентом на той час. Він хоче його закінчити раз і назавжди,

– зазначила Лівітт.

Вона також підкреслила, що розмова Трампа та Зеленського була "фантастичною". Крім того, Зеленський запросив у американського лідера нові системи ППО, в тому числі Patriot. На що Трамп заявив, що перевірить, що є в наявності.

Також, за словами Лівітт, США продовжать передавати Україні розвідувальну інформацію оборонного характеру.