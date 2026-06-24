Путін хоче втягнути Лукашенка у війну: в ISW розповіли про небезпечну угоду між країнами

Путін усіляко намагається втягнути Лукашенка у відкриту війну. Як варіант, він може спробувати застосувати договір про колективну безпеку Союзної держави.

Про це пише Інститут вивчення війни.

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Як Росія може втягнути білорусів у війну?

Договір про колективну безпеку Союзної держави дозволить Росії використовувати білоруські людські та навчальні ресурси.

ISW раніше прогнозував, що Кремль може спробувати використати білоруське населення, щоб компенсувати системний дефіцит людських ресурсів, з яким російські військові стикаються з травня 2022 року.

Аналітики також припускають, що Росія може спробувати завербувати громадян Білорусі з огляду на те, що білоруси та росіяни нібито мають "єдиний статус громадянства" згідно з договором про Союзну державу. Теоретично, він передбачає, вони мають рівні права згідно з законодавством.

Тож Кремль може наполягати на тому, що білоруси мають однакові громадянські обов'язки та відповідальність.

Російські чиновники можуть одного дня наполягати на тому, щоб білоруські піддані де-факто анексованої Білорусі служили в російських збройних силах або у контрольованих Росією військових формуваннях Союзної держави згідно з єдиним законодавством Союзної держави,

– зазначили аналітики ISW.

До слова, видання The Wall Street Journal теж писало, що Москва дедалі активніше тисне на режим Лукашенка. У Росії вважають, що на тлі уповільнення наступу на Донбасі необхідно створювати нові осередки напруги, використовуючи для цього територію Білорусі.

А заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко заявляв, що Лукашенко повністю перетворює свою країну на військову платформу для Росії.