Вже не вперше: біля берегів Румунії пошкоджень зазнало судно, яке прямувало зі США до України

У ніч із 23 на 24 липня на борту комерційного балкера Christiana B, який перевозив вугілля під прапором Ліберії з Норфолка (США) до України, стався інцидент. Судно зазнало пошкоджень у винятковій економічній зоні Румунії.

Про це повідомили в Департаменті з надзвичайних ситуацій Румунії (DSU).

Що сталося біля Румунії?

Судно перебувало у винятковій економічній зоні Румунії в Чорному морі, біля міста Сфантул Георге.

Через міжнародний морський канал зв'язку екіпаж повідомив про пошкодження судна та звернувся по допомогу. Спочатку також розглядалася можливість евакуації екіпажу.

Після отримання сигналу румунські служби розпочали рятувальну операцію. Її координував Морський координаційно-рятувальний центр, який направив до місця інциденту рятувальні судна SAR APOLLO та SAR ARTEMIS. Крім того, до оцінки ситуації залучили гелікоптер, який провів повітряну розвідку.

За попередньою оцінкою, судно могло бути уражене морським безпілотником або морською міною.

Як повідомив капітан судна, постраждалих внаслідок інциденту немає, а екіпаж більше не потребує евакуації. Також судно здатне самостійно продовжити рух до узбережжя для проведення технічної перевірки та ремонту.

Румунська влада стежить за розвитком ситуації та підтримує оперативну співпрацю між усіма структурами, відповідальними на місцях, щоб надати необхідну підтримку та вжити відповідних заходів,

– йдеться в повідомленні.

Судно зазнало пошкоджень вночі 24 липня / Фото: DSU

Нагадаємо, 21 липня танкер Gas Lisbon під прапором Ліберії зазнав ураження у Чорному морі. За словами президента Румунії, танкер прямував з єгипетської Александрії до українського порту Рені. Нікушор Дан заявив, що румунські служби з'ясовують причини вибуху та можливу відповідальність Росії.

Після інциденту до судна направили два рятувальні катери. Усі 17 членів екіпажу вдалося врятувати, троє з них отримали травми – їх госпіталізували.

За даними місцевих медіа, двоє постраждалих зазнали опіків, ще один отримав численні поранення.