Чи позбавлять правового статусу близько 240 тисяч українців у США: в Білому домі відповіли

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що у квітні американський президент Дональд Трамп позбавить 240 тисяч українців у США статусу біженців. У Білому домі відреагували на чутки.

Зокрема, речниця Білого дому назвала це "фейком". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Каролін Лівітт.

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Що кажуть у Білому домі про українських біженців

За словами Лівітт, наразі щодо українських біженців у Сполучених Штатах не ухвалили жодного рішення.

Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять. Правда: жодного рішення наразі не ухвалили,

– каже речниця Білого дому.

Нагадаємо, що раніше Reuters повідомляли про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа може позбавити тимчасового правового статусу близько 240 тисяч українських біженців, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення.

За даними джерел видання, таке рішення може бути частиною ширших зусиль адміністрації Трампа щодо позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким дозволили в'їхати в Сполучені Штати у рамках тимчасових гуманітарних програм умовно-дострокового звільнення.