"Вони не мають уявлення": Трамп заявив, що ЗМІ не знають про його плани щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що ЗМІ "не мають уявлення" про його плани щодо Ірану, зокрема це стосується можливих ударів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі Truth Social.

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Трамп відреагував на публікації у ЗМІ

Дональд Трамп прокоментував публікації у медіа про те, що він нібито погодив удари по Ірану, але ще не віддав наказ військовим.

The Wall Street Journal уявлення не має, що я думаю з приводу Ірану,

– написав американський лідер.

Нагадаємо, раніше журналісти The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомили, що Дональд Трамп 17 червня повідомив своїх старших радників про схвалення військових планів стосовно Ірану. Водночас президент США утримується від остаточного наказу щодо наступних дій США. Відомо також, що однією з можливих цілей США є добре захищений об’єкт зі збагачення урану у Фордо.

За даними WSJ, наразі Трамп лише спостерігає за тим, чи відмовиться Іран від своєї ядерної програми, яка стала ключовою причиною початку конфлікту країни з Ізраїлем на Близькому Сході.