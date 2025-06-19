Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.

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Трамп отреагировал на публикации в СМИ

Дональд Трамп прокомментировал публикации в медиа о том, что он якобы согласовал удары по Ирану, но еще не отдал приказ военным.

The Wall Street Journal представления не имеет, что я думаю по поводу Ирана,

– написал американский лидер.

Напомним, ранее журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что Дональд Трамп 17 июня сообщил своих старших советников об одобрении военных планов в отношении Ирана. В то же время президент США воздерживается от окончательного приказа относительно следующих действий США. Известно также, что одной из возможных целей США является хорошо защищенный объект по обогащению урана в Фордо.

По данным WSJ, пока Трамп только наблюдает за тем, откажется ли Иран от своей ядерной программы, которая стала ключевой причиной начала конфликта страны с Израилем на Ближнем Востоке.