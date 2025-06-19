Такое мнение в эфире 24 Канала высказал аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов, отметив, что, такое поведение вполне присуще Ирану.

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Даст ли заднюю Трамп

Любые уступки со стороны Ирана будут выглядеть как затягивание времени. По словам Костогрызова, нет сейчас не то что желания, а реальной возможности у иранского руководства отказаться от своей ракетной программы. Трамп требовал не только завершения Ираном ядерной программы, но и говорилось о баллистических ракетах, что он должен начать их утилизацию.

"Иранцы на это не согласятся, это нивелирует всю их региональную значимость. Допустим, что ядерная бомба у них вероятнее всего на 99% не готова, но ракеты всегда им нужны для проецирования силы, ударов по Израилю, чтобы передавать их своим прокси (йеменским хуситам, "Хезболле")", – объяснил Костогрызов.

Аналитик Совета внешней политики отметил одну важную деталь, которая заключается в том, как к возможному затягиванию Ираном времени благодаря переговорам отнесутся США. Он обратил внимание на то, что Трамп сказал хорошее выражение о том, что никто не знает, что он будет делать дальше.

Он забыл добавить, что даже он сам этого не знает. Проблема в том, что сейчас Штаты не просто ведут политику стратегической неопределенности, а на самом деле президент США не знает, что он может и хочет делать,

– отметил аналитик.

То, что у него лежит на столе план, свидетельствует, что хорошо поработали его советники и военное министерство, которые предоставили его. Но политическое решение Соединенных Штатов до сих пор остается неопределенным.

"Он напугал Иран, пытается держать атмосферу ужаса, чтобы страна шла на уступки. Он в этой ситуации даст заднюю, ему будет трудно начать боевые действия. Это очень тяжелое решение, которое идет в разрез с его предыдущей политикой", – считает аналитик.

Отметим, что заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов назвал настоящую, по его мнению, цель Трампа в отношении Ирана и отметил, что лидер США продолжает держать интригу. По его словам, ближайшие дни в обострении ситуации на Ближнем Востоке станут решающими. Он спрогнозировал, что будет происходить, если иранский режим будет свергнут.