Президент Ірану постраждав унаслідок ізраїльського удару, – ЗМІ

Президент Ірану Масуд Пезешкіан, імовірно, отримав поранення ноги внаслідок однієї з атак Ізраїлю в червні. Удар був націлений на засідання Вищої ради національної безпеки.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Iran International.

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Що відомо про поранення Масуда Пезешкіана?

Напівофіційне іранське агентство новин Fars повідомило, що президент Ірану дістав поранення під час ізраїльського удару по будівлі, де відбувалося засідання Вищої ради національної безпеки.

Подія проходила 14 червня в підвальних рівнях будівлі на заході Тегерана. У цей момент Ізраїль завдав удару шістьма ракетами або авіабомбами, націлившись на входи та виходи, щоби заблокувати шляхи евакуації.

В агентстві запевнили, що атака була спланована за зразком операції з ліквідації Хасана Насралли, колишнього генсека "Хезболли", і мала на меті не лише знищити виходи, а й припинити циркуляцію повітря в будівлі.

Під час евакуації через аварійний вихід Масуд Пезешкіан зазнав легкого поранення ноги.

Ми проводили внутрішню нараду, коли, за отриманою від шпигунів інформацією, район нашого перебування був підданий бомбардуванню. Але коли Бог не хоче, нічого не трапляється,

– звинуватив він Ізраїль в інтерв'ю Такеру Карлсону.

Радник верховного лідера Алі Ларіджані вважає, що Ізраїль атакував місце проведення засідання Ради нацбезпеки, щоби знищити глав трьох гілок влади та ключових осіб, а потім націлитись на Хаменеї, але не досяг успіху.