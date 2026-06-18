США офіційно зняли морську блокаду з Ірану та відновили судноплавство

Сполучені Штати оголосили про припинення морської блокади іранських портів та прибережних районів. Американські сили більше не перешкоджають руху цивільних суден до портів Ірану в Перській та Оманській затоках.

Про це повідомляє Центральне Командування США.

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Що відомо про скасування морських обмежень щодо Ірану?

Відповідне рішення було ухвалене за вказівкою президента США та набуло чинності негайно. Згідно з офіційною заявою, відтепер американські військові не перешкоджатимуть руху суден.

Збройні сили США не перешкоджають проходженню суден до іранських портів та з них в акваторії Перської затоки та Оманської затоки. Усі заходи США щодо забезпечення морської блокади припинені. Наші великі військово-морські кораблі залишатимуться в регіоні, щоб гарантувати дотримання всіх положень угоди, їх виконання та збереження повної чинності,

– йдеться у повідомленні.

Деталі угоди, на яку посилається американська сторона, наразі не розкриваються.

Відновлення вільного судноплавства може позитивно вплинути на регіональну торгівлю та постачання енергоресурсів через стратегічно важливі морські маршрути Близького Сходу. Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, наскільки сторони дотримуватимуться взятих на себе зобов'язань та чи вдасться уникнути нових загострень у регіоні.

Чому підписана мирна угода може бути невигідним для США?

Попри заяви про дипломатичний успіх, угода між США та Іраном викликала хвилю критики серед експертів та політиків. Частина аналітиків вважає, що домовленості не принесли Вашингтону стратегічних переваг і фактично повернули ситуацію до стану, який існував до початку загострення.

Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє зазначив, що ключовим пунктом угоди стало відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, яка до конфлікту також залишалася відкритою. На його думку, США фактично погодилися на умови, які не змінили баланс сил у регіоні.

Водночас Іран отримав додатковий важіль впливу на міжнародну спільноту, оскільки питання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці залишається у сфері його впливу.

Окрему критику викликає відсутність чітких механізмів контролю за іранською ядерною програмою та подальшою долею збагаченого урану. Ткіє наголосив, що наразі незрозуміло, хто контролюватиме виконання цих пунктів і чи буде Іран повністю виконувати взяті на себе зобов’язання.

Експерт припускає, що адміністрація президента США Дональда Трампа була змушена погодитися на компроміс через ризики для світового енергетичного ринку.

Потенційна загроза перекриття Ормузької протоки могла спричинити стрибок цін на нафту та пальне, що негативно вплинуло б на внутрішньополітичну ситуацію у США. Саме тому, на думку оглядача, Вашингтон обрав недосконалу угоду, щоб уникнути подальшої ескалації та економічних наслідків.