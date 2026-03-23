Трампу варто придивитися до ролі Росії: експерт вказав на підступний крок Ірану

Іран почав брати плату до 2 мільйонів доларів за прохід суден через Ормузьку протоку, хоча значна частина фарватеру є міжнародними водами. Блокування протоки б’є не лише по нафті, а й по постачанню карбаміду, що також вигідно Росії.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив 24 Каналу, що США вже обстрілюють іранське узбережжя протоки та навряд чи довго терпітимуть цю схему.

Хто виграє через обмеження в Ормузькій протоці?

США звісно незадоволені, бо Іран фактично заробляє на "послузі", на яку не має права, – і ці кошти йдуть на фінансування війни.

Іран діє як "соловей-розбійник" з дитячих казок, бо лише частина Ормузької протоки є внутрішніми їхніми водами, інша частина належить Оману, а центр – це міжнародні води,

– пояснив Ус.

Власники танкерів платять, бо простій коштує дорожче. Водночас залишається питання, як саме кошти передати Ірану, який перебуває під санкціями, і які банки чи біржі до цього залучені.

Військова операція проти Ірану триває, і останні дні американці використовують новітні бомби, щоб усунути загрозу для суден. Бо через протоку везуть не лише нафту і газ, а й інші критичні вантажі, зокрема карбамід.

"Це важливе добриво для сільського господарства. Другий світовий експортер карбаміду – Оман, третій – Саудівська Аравія, і коли вони обмежені в постачанні, це посилює позиції першого експортера – Росії. Тож це черговий привід придивитися до ролі Росії у війні біля Ормузької протоки", – сказав Ус.

Зверніть увагу! Світ ризикує залишитися без газу, останні танкери зі зрідженим газом прибувають до портів. Катар, який виробляє значну частину світового природного газу, припинив експорт через блокування Ормузької притоки. Водночас завод Ras Laffan був пошкоджений іранськими ракетами.

