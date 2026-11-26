Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна готова гарантувати кредит ЄС для України на 45 мільярдів євро, який планують надати наступного року. Остаточне рішення ще мають ухвалити лідери Євросоюзу.

Про це Радев сказав перед засіданням Європейської ради в Брюсселі, цитує болгарське видання Actualno.com.

Яку умову Болгарія висунула для участі у кредиті для України?

За словами болгарського прем'єра, нову фінансову допомогу планують розділити на дві частини: 25 мільярдів євро спрямують на військові потреби України, ще 20 мільярдів – на бюджетну підтримку.

Болгарія готова долучитися саме до невійськової допомоги. Водночас Радев висунув умову: кошти, за які країна нестиме гарантійні зобов'язання, мають спрямувати на підтримку місць компактного проживання болгарської громади в Україні.

Він пояснив, що в Україні мешкають понад 300 тисяч етнічних болгар, які потребують медичної допомоги, опалення, електроенергії та транспортного сполучення.

18 листопада Європейська комісія запропонувала виділити Україні 45 мільярдів євро у 2027 році. За планом, гроші залучатимуть через спільні запозичення ЄС. Україна має повернути позику після того, як Росія виплатить репарації.

Водночас Угорщина, Чехія та Словаччина відмовилися гарантувати як попередній кредит на 90 мільярдів євро, так і нову позику. Раніше Болгарія також висловлювала небажання долучатися до гарантування додаткового кредиту, хоча підтримала попередній.

Питання фінансування України обговорюють на спеціальному саміті ЄС 26 – 27 листопада.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступного року Україні потрібно щонайменше 115 мільярдів євро для продовження боротьби.