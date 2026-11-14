Ще одна країна відмовилася від надання фінансової та військової допомоги Україні

Болгарія більше не братиме участі в новому раунді європейського фінансування для України та не постачатиме зброю зі складів армії. Прем'єр-міністр Румен Радев пояснив це рішення дефіцитом бюджету та проблемами з резервами.

Очільник болгарського уряду зазначив, що країна не має змоги виділяти кошти через фінансові труднощі. Як пише g4media.ro, Софія стикається зі складнощами щодо власних резервів, а Єврокомісія вимагає знизити дефіцит нижче 3%.

Чому Болгарія згортає військову та фінансову підтримку

Що стосується фінансової допомоги, ми самі перебуваємо в процедурі надмірного дефіциту, і пані Урсула фон дер Ляєн неодноразово просила нас знизити дефіцит нижче ліміту в 3%,

– сказав Румен Радев.

Посадовець наголосив, що держава не перешкоджатиме іншим членам Євросоюзу ухвалювати власні рішення щодо виділення коштів Києву. Водночас Болгарія готова вести переговори про механізми, які гарантували б спрямування фінансування винятково на гуманітарні цілі, медицину та забезпечення електроенергією, а не на придбання зброї.

У разі виступу гарантом Софія прагне спрямовувати ресурси безпосередньо болгарській громаді в Україні.

Крім того, припинилося постачання боєприпасів та озброєння з армійських складів країни. Якщо у 2022 та 2023 роках болгарський оборонний сектор експортував продукцію у великих обсягах, то згодом попит зменшився через зміну потреб фронту в бік безпілотників.

Варто зазначити, що Польща також призупинила виділення коштів на закупівлю озброєння для ЗСУ через бюджетний дефіцит і зростання власних витрат на оборону.