"Ніколи не вистачало сміливості": Борис Джонсон розкритикував Захід за часів Байдена

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував підтримку України за часів президентства Джо Байдена. Він вважає, що Захід не мав сміливості сповна підтримувати державу.

Таку думку політик висловив на Копенгагенському саміті з питань демократії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що сказав Джонсон про підтримку України

За словами Джонсона, за часів президентства Джо Байдена Захід не був достатньо сміливим, щоб повністю підтримати Україну у війні, яку проти неї розв'язала Росія.

З усіма скаргами, які ми можемо зараз мати щодо позиції (президента США Дональда Трампа – 24 Канал), я просто зазначаю дві речі: знаєте, по-перше, за Джо і попередні два роки, що б ви не говорили про те, що робив Захід, ми просто намагалися не дати українцям програти. Але в нас ніколи не вистачало сміливості дати їм те, чого вони насправді потребували,

– пояснює Джонсон.

Він також зауважив, що Трамп заслуговує похвали, тому що під час свого першого президентського терміну у 2018 році надав Україні ПТРК Javelin та порушив табу на надання летальної зброї.

Джонсон додав, що такі лідери, як Трамп, слухають різні голоси, перш ніж прийняти рішення і висловив сподівання, що він не дозволить Україні бути розгромленою.

Варто зауважити, що у лютому під час Мюнхенської конференції Борис Джонсон заявляв, що не в усьому згоден з Трампом та не поділяє його захоплення очільником Кремля Владіміром Путіним. Проте сказав про свою впевненість у тому, що американський президент не зрадить Україну.

До слова, нещодавно Джонсон закликав Дональда Трампа припинити тиснути на Україну та зосередитися на протидії Путіну. Він наголосив на тому, що поступки диктатору не спрацюють.