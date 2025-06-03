Британія хоче зробити свою армію вдесятеро смертоноснішою та інвестує в дрони

Велика Британія планує розвивати безпілотні технології та орієнтується на досвід російсько-української війни. Для цього країна витратить 2,7 мільярдів доларів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Британія переходить в бойову готовність

Кір Стармер назвав оборонний огляд "планом дій, щоб зробити Британію безпечнішою та сильнішою – готовою до бою, броньованою нацією з найміцнішими союзами та найсучаснішими можливостями".

Міністр оборони Джон Гілі заявив депутатам, що армія стане "вдесятеро смертоноснішою" завдяки поєднанню дронів та штучного інтелекту з "важким металом танків і артилерії",

– пояснили у виданні.

Розвиток безпілотників – частина плану Стармера перевести Британію в бойову готовність. Прем'єр-міністр підтвердив, що з боку Росії є загроза для НАТО.

У 140-сторінковому огляді Кіра Стармера йдеться, що Британія вперше з кінця холодної війни зіткнулася з "множинними, безпосередніми загрозами", і щоб стримати конфлікти в майбутньому, країна повинна бути "готовою битися і перемагати".

Велика Британія інвестує в дрони та переозброюється

Згідно з планом Великої Британії, країна надасть пріоритет фінансуванню дешевих дронів-камікадзе, а також дорожчих багаторазових систем. Також буде створено центр дронових технологій для обміну знаннями й кращої координації між родами військ.

Загалом країна витратить 2 мільярди фунтів стерлінгів на дрони й впроваджуватиме зброю та тактики, розроблені під час війни в Україні.

У стратегічному огляді вказано, що дрони стали "незамінним елементом наземної війни", і армія має інвестувати у комбінацію ударних дронів, розвідувальних апаратів та технологій протидії БпЛА,

– пояснили в The Guardian.

Огляд уряду Стармера, зокрема, передбачає:

Розгляд можливості повернення до повітряного ядерного озброєння через переговори зі США та НАТО про закупівлю винищувачів F-35A, які можуть нести американські бомби B61-12.

Витрати 15 мільярдів фунтів стерлінгів на розробку нових ядерних боєголовок для підводних човнів і будівництво 12 ядерних ударних субмарин у Дербі та Барроу, починаючи з 2030-х років.

Інвестиції в розмірі 1 мільярд фунтів стерлінгів у системи протиповітряної та протиракетної оборони, 6 мільярдів – у боєприпаси протягом поточного парламенту, а також відкриття щонайменше шести заводів для збільшення запасів озброєння, які наразі можуть вичерпатися всього за кілька днів у разі кризи.

Розвиток "територіальної оборони" за зразком резервної армії для захисту аеропортів, комунікаційних вузлів та інших критичних об’єктів у разі великої кризи.

Кір Стармер візьме участь у саміті НАТО в червні, де члени можуть погодитися з пропозицією Генсека Альянсу Марка Рютте щодо витрат 3,5% ВВП на оборону до 2035 року, а також ще 1,5% – на кібербезпеку та інфраструктуру.