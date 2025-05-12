Британія передає Україні десятки несправжніх танків: The Times розкрив задум Лондона

Британія постачає Україні військову допомогу з початком повномасштабного вторгнення. Втім, у Лондоні визнають, що її кількості недостатньо, аби протиставити силам противника. Тому союзники вигадали інший спосіб, як отримати перевагу над ворогом – обманути його.

Як пише The Times, Британія надає Україні муляжі танків і систем ППО. Мета цих поставок – увести в обману росіян і змусити їх вражати фальшиві цілі, у такий спосіб намарно витрачаючи власні снаряди іта техніку, передає 24 Канал.

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Як Британія допомагає Україні дурити окупантів

На сьогодні у противника є супутникові знімки та безпілотники, завдяки яким вони краще можуть побачити різницю між надувними танками, які використовувалися у Другій світовій війні, і справжніми.

Тому Taskforce Kindred, команда міноборони Британії, на запит України намагається вдосконалити методи обману.

Так, експерти роблять цифрові фотографії обладнання, яке Велика Британія надсилає в Україну. Ці фото друкують на матеріалі, який потім відправляють до Києва, щоб українські війська могли зібрати його за лічені години.

Опісля приманки розгортаються на лінії фронту, щоб збити з пантелику ворожі системи.

Зокрема, британські військові виготовляли макети танків Challenger 2 і броньованих самохідних артилерійських установок AS-90, які є дефіцитними. Їх дуже важко відрізнити від справжніх.

Полковник Оллі Тодд, морський піхотинець Королівської морської піхоти, розповідає, що якщо Британія надає Україні 5 машин, то разом з ними, ймовірно, відправляє до 30 муляжів, які, як правило, мають вигляд справжніх з невеликої відстані у 25 метрів. Макети, каже він, є "фундаментальними" на полі бою.

До слова, США схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для системи ППО Patriot зі складів Німеччини.